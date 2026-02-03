Govern y Comuns abordan hoy las primeras multas por la ley de vivienda para empezar a negociar los presupuestos

La crisis de Rodalies continúa coleando, pero el Govern no quiere demorar de nuevo -sería ya la tercera vez- el inicio de la negociación de los presupuestos. El objetivo de aprobarlos en el Parlament en el primer trimestre del año se mantiene, pese a que el calendario es ya ajustado. Es por eso que, aunque los trenes no han vuelto todavía a la "normalidad" prometida, la consellera de Economia, Alícia Romero, se reúne este martes con los Comuns para hacer balance de todos los acuerdos alcanzados hasta ahora y lograr las condiciones para abrir de una vez por todas la carpeta de las cuentas. Encima de la mesa estará si se imponen ya las primeras multas por incumplimiento de la ley de vivienda que, según ha podido saber EL PERIÓDICO, se derivarán de expedientes que han sido tramitados por la Agència de Consum.

Estas amonestaciones por saltarse los topes de los alquileres llegarán, en todo caso, un año después de que entrara en vigor el régimen sancionador pactado con el grupo de Jéssica Albiach. Los Comuns llevan meses insistiendo en que su aplicación es un requisito imprescindible para sentarse a hablar de los números para 2026. Desde la Agència de l'Habitatge de Catalunya se están tramitando una trentena de expedientes a propietarios que incumplen los precios fijados, mientras que Consum ha incoado otros 35. Albiach espera poder salir de la reunión luciendo que se han "comunicado" a infractores esas primeras multas, que en su partido recalcan que están siendo como arrancar una muela al Govern. El Executiu, a su vez, siempre ha defendido que había que garantizar la "seguridad jurídica" para minimizar el riesgo de que esas sanciones puedan ser revocadas, por lo que este martes deberán aclarar si ya se ha completado ese recorrido.

Un encuentro "a todo o nada"

En las horas previas al encuentro, los Comuns han sido especialmente críticos con el ejecutivo de Salvador Illa, al que reprochan haber gestionado "tarde y mal" tanto la crisis de Rodalies como la de vivienda. Han advertido, además, que la cita será "a todo o nada" para los presupuestos, por lo que insisten en que esperan que Romero venga con los "deberes hechos". Más allá de las sanciones, los Comuns exigen un rendimiento de cuentas sobre los pactos sellados el año pasado en materia de educación y de sanidad a cambio del apoyo a los suplementos de crédito. En el primero de los ámbitos, están pendientes de conocer al detalle el plan para implementar clases de refuerzo de catalán, inglés y matemáticas en las escuelas; mientras que en el segundo, el foco está puesto en la reducción de las listas de espera y un espaldarazo al dentista y el psicólogo público.

Los diputados de los Comuns David Cid y Jéssica Albiach, durante la presentación de la propuesta de financiación / JORDI OTIX

A partir de ahí, si dan por cumplido lo prometido, los Comuns abrirán el melón de los presupuestos y pondrán precio a su apoyo. Ya han anticipado que exigirán duplicar la dotación de la ley de barrios -de 200 a 400 millones anuales- y que apretarán las tuercas con más medidas en vivienda. De hecho, la limitación de la compra especulativa será uno de los asuntos de peso, como también lo serán las exigencias en Rodalies, que pronostican que serán un lastre para el Govern durante toda la legislatura.

El flanco de ERC

Sin embargo, aunque la consellera Romero logre inaugurar las negociaciones con los Comuns, el Executiu necesita también despejarse el camino con ERC. Los republicanos continúan a la espera de desencallar la recaudación del IRPF del nuevo modelo de financiación, algo que depende de un gesto del Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas catalanes esperan que, tras las elecciones en Aragón del domingo, se encauce este flanco y el partido de Oriol Junqueras se sume al debate de las cuentas y desgrane sus condiciones para apoyarlas.

Después de presentar la propuesta de la nueva financiación a principios de año, el Govern había calculado que a estas alturas tendría ya amarrado un pacto con sus socios, algo que no ha sucedido porque la hospitalización de Illa primero y el accidente de Gelida y el posterior caos en los trenes hizo saltar sus previsiones por los aires. Lo que no ha cambiado es su intención de llevar a cabo una negociación exprés para que los presupuestos entren en vigor antes del mes de abril. Los contratiempos, insisten fuentes gubernamentales, no los ha hecho desistir de este objetivo que para Illa supondría garantizarse la estabilidad para el resto de la legislatura.