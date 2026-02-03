Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

La consellera Romero dice que "entiende" el interés por conocer el resto de políticas que defiende Aliança Catalana más allá de la "antiinmigración"

Aliança Catalana prioriza la islamofobia a la independencia en su primer año en el Parlament

Gisela Boada

Barcelona
El Govern ha pedido este martes a los empresarios que mantengan su apoyo a las "fuerzas democráticas" de Catalunya, tras conocerse que algunos de ellos se citaron con Sílvia Orriols hace unos días para escuchar su proyecto económico. Ha sido la consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, la encargada de trasladar este mensaje en unas declaraciones en las que ha dejado claro que le parece "bien" que se le pregunte a Orriols por sus políticas, más allá del discurso antiinigración que exhibe en el Parlament.

"Entiendo y respeto que los empresarios quieran saber qué opina Sílvia Orriols de las infraestructuras, de la política fiscal, educativa o sanitaria; me parece bien que le pregunten", ha dicho Romero en una entrevista en Catalunya Ràdio. La consellera, sin embargo, ha deslizado que espera que esos empresarios "luego sean capaces de apoyar fuerzas democráticas, con un proyecto de sociedad diferente al suyo".

Lejos de achacar culpabilidad al mundo empresarial por este encuentro, Romero ha reconocido que entiende el interés que pueda haber en este sector por la formación de extrema derecha independentista, a la que las encuestas auguran un crecimiento que podría situarla como cuarta fuerza en la Cámara catalana. "Debemos ser responsables y entender que, si crecen, es porque alguna cosa no acabamos de hacer bien. Debemos ser útiles; si no lo hacemos, se buscan otros canales y soluciones", ha añadido la consellera, en un ejercicio de autocrítica hacia el Govern y el resto de partidos.

PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP practican un cordón sanitario a Aliança Catalana desde que entró en el hemiciclo en 2024 -también a Vox-, aunque varios partidos creen que este puede debilitarse con la llegada de las elecciones municipales el año que viene. Los posconvergentes, al inicio de la legislatura, ya sortearon este veto en dos ocasiones, motivo por el que fueron amonestados por los impulsores del cordón sanitario. Pasado un año y medio desde el inicio de este mandato, de momento no ha vuelto a haber ningún contratiempo.

