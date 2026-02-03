Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores y de "utilizar como rehenes" a los pensionistas
El líder del PP comparece con Azcón en la última semana de campaña electoral en Aragón
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este martes una rueda de prensa conjunta en el aeropuerto de Teruel con el presidente de Aragón y candidato de su partido a las elecciones del próximo domingo en esa comunidad autónoma, Jorge Azcón, para arremeter contra el Gobierno en dos frentes.
De un lado, y casi al mismo tiempo que el Consejo de Ministros daba luz verde al nuevo decreto para revalorizar las pensiones -dividiendo en dos el decreto ómnibus que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó la semana pasada- acusó al Gobierno de "utilizar a los pensionistas"; y de otro, y en tono sarcástico, acusó a Pedro Sánchez de haberle copiado la idea de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales, anunciada por el presidente del Gobierno desde Dubai.
Feijóo admitió con cautela no conocer en ese momento "el texto del Consejo de Ministros", pero afirmó que "lo que sí queda claro es que el Gobierno estaba intentando utilizar a los pensionistas para solventar sus problemas políticos". Y aun más, afirmó que "la prioridad es Sánchez y lo secundario son los pensionistas". Para el líder de la oposición, según expresó, "lo lógico era aprobar de forma inmediata la revalorización automática de las pensiones, y lo que pretendía el señor Sánchez era meter veintiún asuntos más, utilizando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto de los diputados españoles".
El presidente del PP advirtió haber "tomado nota" de ese comportamiento del jefe del Ejecutivo, y aseguró que de igual manera lo han hecho los pensionistas, que según manifestó, "no se van a volver a fiar de Sánchez". En síntesis, Feijóo aseguró que "se puede y se debe actualizar de forma automática las pensione,s no aceptar los chantajes del presidente Sánchez", concluyó.
Noticia en elaboración.
