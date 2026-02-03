ERC y Comuns piden reducir las atribuciones de Paneque y separar Territori, Habitatge y Transició Ecològica

El caos de Rodalies ha puesto en alerta a los socios parlamentarios del Govern, ERC y Comuns, que temen verse arrastrados por el desgaste que está sufriendo el ejecutivo catalán a causa el mal funcionamiento de los trenes. Para mitigar esta erosión, ERC y Comuns se han lanzado a formular propuestas para intentar mejorar la situación. Una de ellas es reducir las atribuciones que actualmente tiene la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Consideran que, aparte de la gestión de los trenes, asume otras áreas clave de la Generalitat y esto ha acabado por sobrepasar al departamento. La petición de los socios es clara: redimensionar las conselleria para reducirle las atribuciones y repartir sus carpetas de forma más equitativa.

Cuando Illa decidió situar a Paneque en el Govern las crónicas del momento ya la definieron como 'superconsellera' porque se decidió aglutinar en un solo departamento las competencias en Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Esto significa que, a la práctica, por la mesa de Paneque pasan todas las carpetas relacionadas con la movilidad -Rodalies, carreteras, aeropuerto de El Prat, etc.-; con las obras públicas; con los problemas actuales del acceso de vivienda y con el impulso de las energías renovables, por citar solo algunos ejemplos. Para rematarlo, Illa también le encomendó la portavocía del Govern, lo que la sitúa todos los martes bajo el foco de los periodistas teniendo que responder a la última polémica de turno.

Ante este panorama, los dos socios del Govern exigen que se redimensione la conselleria. La primera en abrir el debate fue la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. En el debate sobre Rodalies de la semana pasada, al final de su intervención deslizó que dar a una sola consellera la responsabilidad sobre "trenes y viviendas" era inoportuno: "Son los dos grandes retos que tiene nuestro país y nosotros pedimos [al Govern] que reflexione si una sola persona tiene que afrontarlos, además del despliegue de la política energética". "Nosotros pensamos que no y creo que los hechos nos están dando la razón", concluyó.

Desde este martes se sabe que ERC apunta en la misma dirección tras haber reclamado su dimisión. Los republicanos llevarán a votación en el pleno de la semana que viene una moción que formula varias peticiones al Govern para solucionar los problemas de Rodalies, entre ellas, "impulsar todos los cambios necesarios en el departamento de Territori, Habitatge i Transició Ecológica tanto a nivel de estructura como de personal para dar respuesta a los problemas en la movilidad del país". Esto pasa, señalan desde el partido, por revisar las atribuciones de la conselleria. Ahora está por ver hasta qué punto presionarán los dos socios para que esta propuesta se haga realidad, puesto que el Govern cierra filas con Paneque y la consellera asegura haber "redoblado la confianza" en todo su equipo.

Los socialistas diseñaron la macroconselleria de Paneque en base a dos premisas. Por un lado, se trata de una dirigente de la confianza de Illa. El president avala su solvencia para gestionar carpetas de calado como son Rodalies, la crisis de la vivienda o la transición ecológica, así como para despachar todos los asuntos del Govern como portavoz. Pero también ha buscado proyectarla en todo momento teniendo presente que fue la ganadora de las elecciones municipales en Girona -a pesar de que no pudo gobernar porque CUP, Junts y ERC sumaron mayoría-, única capital de provincia que no está bajo la batuta del PSC. De hecho, Paneque no ha descartado volver a ser candidata a las municipales de 2027.

Además, admiten fuentes conocedoras de cómo se diseñó el reparto del actual Executiu, en el momento de la investidura de Illa no se sabía si ERC o los Comuns acabarían entrando en el Govern. Ahora es un escenario que se descarta por completo, pero que entonces se barajaba como una posibilidad. Así, también se diseñó una conselleria de dimensiones tan amplías porque no se descartaba tenerla que dividir más adelante con la entrada de nuevos partidos en el ejecutivo. Ahora, transcurrido un año y medio, los planes del president es que el Executiu acabe en minoría la legislatura pero manteniendo las alianzas con los socios con los que la empezó.

En cuanto a los Comuns, que al principio del mandato no descartaban que en algún momento reclamaran su entrada en el Govern, este escenario también ha desaparecido de sus planes al considerar que están teniendo un rol influyente pese a tener solo seis diputados al tiempo que tienen las manos libres para criticar la acción de la Generalitat en materias como vivienda o trenes. Por ahora, han evitado pedir el cese de Paneque por la gestión de la crisis de Rodalies, aunque Albiach sí que ha dejado caer este martes que pedirán las responsabilidades que consideren oportunas cuando el servicio se estabilice.