Dos de cada tres catalanes quieren limitar la llegada de inmigrantes, una cifra que ha crecido de manera notable en los últimos años. Así se desprende de una encuesta realizada por el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) entre los meses de octubre y noviembre de 2025. Concretamente, un 63,7% de los encuestados asegura ser partidario de restringir la entrada de extranjeros, frente al 44,4% que lo era en 2023 y el 54% en 2024. Esto supone un incremento de 20 puntos porcentuales.

Sin embargo, desde el ICPS relativizan estos datos. Su director, Oriol Bartomeus, asegura que el número de catalanes favorables a limitar la inmigración en la actualidad es parecido al de 1993, aunque desde entonces se ha multiplicado por diez la población extranjera. Antes del año 2000 no llegaba ni al 2%, mientras que en la actualidad el 18% de los ciudadanos que residen en Catalunya nacieron fuera de España.

El instituto dejó de preguntar por esta cuestión en 1993 y no volvió a hacerlo hasta 2023. Esto significa que se puede afirmar que el rechazo a la inmigración ha crecido en los últimos dos años, pero no se puede conocer cuál fue su evolución durante estos 30 años. Sin embargo, Bartomeus atribuye este crecimiento al "efecto agenda" y a la "aparición de Aliança Catalana", lo que considera que ha puesto la cuestión dentro del debate político y ha conllevado "opiniones negativas" sobre la población migrante.

Imagen del hemiciclo del Parlament durante una votación / David Zorrakino / Europa Press

De la encuesta, realizada a partir de 2.000 entrevistas, también destaca que el aumento de los defensores de poner coto a la inmigración es transversal en todos los partidos. Si en 2023 eran un 14% los votantes de los Comuns y el 18% de los de la CUP los que querían endurecer los criterios de entrada, ahora lo son más del 30% de los simpatizantes de estas dos formaciones. Sin embargo, la subida más pronunciada la experimenta Junts, que pasa de un 48% a casi un 80% de apoyo, mientras que el PP crece del 60 al 80%.

Los más partidarios de regular los flujos migratorios son, como era previsible, los de Aliança Catalana (100%) y los de Vox (90%). Finalmente, el 55% de los de ERC y el 60% de los del PSC también son proclives a poner coto a las llegadas.

A pesar de este este cambio de percepción generalizado, las mujeres jóvenes continúan siendo el grupo que muestra una opinión más positiva sobre la inmigración, un 60%, mientras que los hombres más jóvenes y las personas de más de 65 años son los grupos que tienen una opinión más negativa, un 43% y un 44% respectivamente.

Se trata de una sesgo que también se da cuando se pregunta por otras cuestiones, como el feminismo. Más de la mitad de los hombres menores de 35 años considera que las mujeres no están más discriminadas que los hombres, mientras que el porcentaje de mujeres de esta franja de edad que considera que sí hay desigualdad entre sexos asciende hasta el 75%.

No obstante, en los últimos cinco años, ha crecido el número de jóvenes de derechas, una tendencia que en los primeros años solo afectaba a los hombres y que ahora también es así entre las mujeres. Concretamente, los posicionamientos más de derechas han aumentado más de un 20% entre los hombres menores de 35 años y un 17% entre las mujeres menores de 25 años.