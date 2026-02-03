Más de derechas, menos feministas y partidarios de limitar la inmigración: así retrata un sondeo a los jóvenes catalanes

Durante muchos años los hijos eran más progresistas que sus padres. Pero ya no es así. Así lo sostiene el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) que, tras su sondeo anual, señala que los jóvenes catalanes son cada vez más de derechas. "Desde los nacidos en 1986, cada generación es más de derechas que la anterior", ha señalado el director del ICPS, Oriol Bartomeus, durante la presentación de los resultados del estudio.

En los últimos cinco años, el posicionamiento a la derecha ha aumentado más de un 20% entre los hombres menores de 35 años y un 17% entre las mujeres menores de 25. Además, Bartomeus ha destacado como novedad que la tendencia a la derecha ya no solo es entre los más jóvenes, sino que también se expande entre los hombres de entre 25 y 34 años. Un hecho que también se aprecia, aunque de forma más ligera, entre las mujeres de menor edad.

Inmigración

Según el sondeo, también empeora la opinión sobre la inmigración y aumenta significativamente el número de catalanes partidarios de limitar la entrada de inmigrantes. En 2023, un 44% de los encuestados se mostraban favorables a esta medida; mientras que en 2024 subieron hasta el 54% y en la última encuesta ya llegan al 63,7%. Es decir, son favorables a ello dos de cada tres catalanes.

Bartomeus también ha querido poner énfasis en que los partidarios de restringir la llegada de extranjeros han aumentado entre los votantes de todos los partidos. Actualmente, lo defienden un 100% de los votantes de Aliança Catalana, un 90% de los de Vox, alrededor del 80% de los del PP o Junts, y entre el 50% y el 60% de los del PSC y ERC.

También aquí hay diferencias por sexo. Las mujeres jóvenes son las que tienen una opinión más positiva sobre la inmigración, un 60%, mientras que los hombres de entre 18 y 25 años y las personas de más de 65 años son los grupos que tienen una opinión más negativa, un 43% y un 44% respectivamente.

Feminismo

Además, en el sondeo 2025 se aprecia un retroceso general en el apoyo al feminismo. El 59% de los participantes en el sondeo muestran de acuerdo con el concepto, un porcentaje que ha ido disminuyendo claramente desde 2023, cuando se situaba en el 67%.

El acuerdo con el concepto retrocede tanto entre los hombres como entre las mujeres, pero del mismo modo se reproduce una evidente brecha, especialmente entre los jóvenes. Menos del 50% de los hombres menores de 35 años consideran que las mujeres están más discriminadas que los hombres, cuando este porcentaje supera el 75% en el caso de las mujeres en esta misma franja de edad.

Partidarios de la independencia

La encuesta, que se ha realizado a través de 2.000 entrevistas presenciales hechas entre octubre y noviembre, también señala que un 55,6% de las personas encuestadas quieren que Catalunya continúe formando parte de España, frente al 38,1% que prefieren que sea un estado independiente. Se trata de unas cifras parecidas a las de 2011, antes del estallido del 'procés' independentista.

Los votantes más independentistas son los de la CUP y Junts, con un 79,7% y un 74,5%. En cambio, los de ERC lo son en un 54,2%, mientras que casi el 30% prefiere un estado federal. Entre los de Aliança Catalana, un 52% son independentistas, un 28% quieren que siga siendo una comunidad autónoma, un 12% prefiere una España federal y un 8% que sea una "región".

Valoración del Govern

Un 50% de los encuestados califican la gestión del Govern como "normal", frente al 30,1% que la definen como "muy mala" o "mala" y el 18,6% de "muy buena" o "buena". Salvador Illa (PSC) continúa siendo el presidente preferido por la mayoría, más de un 20% de la muestra.

En cambio, se observa un retroceso de la preferencia por Carles Puigdemont (Junts), que se mantiene como la segunda opción elegida. En 2024 eran un 14,5% los que le elegían a él como jefe de la Generalitat, mientras que en 2025 son un 10,2%. Por contra, irrumpe Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que pasa de ser preferida como presidenta por el 2,6% de los participantes en el sondeo en 2024, al 8,8% en 2025.