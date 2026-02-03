El director general de Comercio de Calvià figura como contacto en un contrato municipal adjudicado a su madre

El Ayuntamiento de Calvià alquilará un local de Peguera para ubicar una oficina de Servicios Sociales, después de haber abierto un procedimiento público. El importe del contrato, de cuatro años de duración, asciende a 1.726 euros al mes (IVA incluido). La propietaria del establecimiento, que fue la única oferta presentada a la licitación, es la madre del actual director general de Comercio y Actividades, Infracciones y Sanciones, Vías y Obras, Juan Feliu, exregidor del Partido Popular.

El área municipal que ha otorgado el contrato es el de Transparencia, Servicios Sociales y Familia, Tercera Edad y Cementerios. El departamento que ha formalizado la adjudicación, en consecuencia, no es al que está adscrito Juan Feliu, que, como director general, depende de la teniente de alcalde, Elisa Monserrat, quien se encarga de las áreas de Comercio, Actividades, Infracciones y Sanciones, entre otras.

En el anuncio oficial de la adjudicación, sin embargo, aparece como contacto de la persona adjudicataria un correo electrónico personal correspondiente a este alto cargo, así como su teléfono móvil. Ese documento público especifica también que ésta fue la única oferta presentada. El acuerdo se adoptó el pasado 5 de diciembre.

El expediente "está en orden"

Consultado al respecto por este diario, el Ayuntamiento comunicó que todo el expediente "está en orden", que sólo se presentó una oferta a la convocatoria pública, que el área que se ha encargado de la tramitación no es en la que él desarrolla sus funciones y que Feliu puso sus datos de contacto, concretamente su teléfono móvil y su correo electrónico personal, para una solicitud que presentó su madre, una persona mayor.

Juan Feliu / Vox

Feliu es una persona ligada desde dos décadas a la vida político-administrativa del Consistorio calvianer. En tiempos del gobierno de coalición entre PP y Unió Mallorquina, cuando gobernaba el alcalde Carlos Delgado, ya empezó a ejercer de asesor municipal. Entre 2005 y 2007 fue responsable de proyectos del área de Vías y Obras.

También estuvo al frente de las áreas de Actividades y Comercio de 2013 a 2015. En la legislatura 2015-2019, fue concejal del Partido Popular, aunque acabó el último año como edil no adscrito por discrepancias con su grupo político. Después, anunció que se incorporaba a Vox. En esta legislatura, en que en Calvià gobiernan PP y Vox, es el director general de Comercio y Actividades.

Justificación del alquiler

En la memoria justificativa del procedimiento público, el Ayuntamiento argumentaba la necesidad de alquilar este local en Peguera para “dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, a las competencias asignadas a los ayuntamientos por parte de la Ley de Servicios Sociales de Balears, y al carecer de espacio para llevar a cabo de manera adecuada el desarrollo de la actividad asociada a los objetivos, programas y procedimientos previstos”.

El Consistorio quería un espacio con unas características concretas. Debía estar dentro del núcleo poblacional, para facilitar el acceso de la ciudadanía, además de ser una planta baja o un espacio totalmente accesible y visible, con una superficie útil de al menos 120 metros cuadrados. Tenía que disponer también de zonas para despachos, sala de reuniones y recepción, además de contar como mínimo con un baño.

Noticias relacionadas

Además, debía estar listo para su apertura y por tanto no exigir obras mayores de adecuación y reunir las características de "salubridad, seguridad y accesibilidad necesarias para el desarrollo de las actividades propias de la oficina de Servicios Sociales, con la finalidad de que éstas pudiesen comenzar desde el momento del inicio del contrato".