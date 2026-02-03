El Govern exige más ceses en Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

Rodalies continúa siendo un quebradero de cabeza en Catalunya. El caos de los trenes sigue poniendo en jaque la movilidad dos semanas después del accidente de Gelida, un escenario que ha llevado al Govern a subir los decibelios de sus exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez y a pedir más ceses en Adif. "La situación tiene que resolverse, no se puede permitir durante más tiempo. El servicio es lamentable", ha espetado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha desvelado que ha reclamado al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se instale "permanentemente en Catalunya" hasta que se resuelva la crisis para garantizar "una voz única" que garantice la coordinación entre Renfe y Adif.

En la Generalitat ha escocido que hace una semana anunciara que el lunes de esta semana se recuperaría "la normalidad" en Rodalies y que eso no haya sucedido porque Adif continúa actuando en una decena de puntos que se están cubriendo con un servicio alternativo por carretera. De ahí que haya decidido dar un nuevo golpe sobre la mesa después de que la semana pasada forzara dos ceses en Adif y Renfe. "Dimos un voto de confianza a Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes", ha admitido Paneque dando a entender que esa "confianza" se ha resquebrajado.

Fuentes del Ministerio de Transportes confirman que Santano volverá a instalarse desde este martes en Barcelona "sin fecha concreta" de regreso a Madrid para "garantizar la recuperación del servicio lo antes posible". Su misión, aseguran desde el Gobierno, es "facilitar la interlocución directa" con la Generalitat, algo que deja al descubierto la falta de coordinación entre los distintos actores que tienen en sus manos el restablecimiento del servicio ferroviario.