Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRedes socialesZBEPensionesZapateroBandas latinasBarcelonaL'HospitaletObús ToulouseCáncerEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

Caos ferroviario

El Govern exige más ceses en Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, pide al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se instale "permanentemente" en Catalunya hasta que se resuelva el funcionamiento de los trenes

Catalunya pone las primeras multas por vulnerar la ley de vivienda

El Govern da por cumplidas las condiciones para abrir la negociación de presupuestos con los Comuns

Dos caídas del centro de control de Adif han paralizado los trenes de Rodalies

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, en rueda de prensa la semana pasada

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, en rueda de prensa la semana pasada / ZOWY VOETEN

Sara González

Sara González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rodalies continúa siendo un quebradero de cabeza en Catalunya. El caos de los trenes sigue poniendo en jaque la movilidad dos semanas después del accidente de Gelida, un escenario que ha llevado al Govern a subir los decibelios de sus exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez y a pedir más ceses en Adif. "La situación tiene que resolverse, no se puede permitir durante más tiempo. El servicio es lamentable", ha espetado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha desvelado que ha reclamado al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se instale "permanentemente en Catalunya" hasta que se resuelva la crisis para garantizar "una voz única" que garantice la coordinación entre Renfe y Adif.

En la Generalitat ha escocido que hace una semana anunciara que el lunes de esta semana se recuperaría "la normalidad" en Rodalies y que eso no haya sucedido porque Adif continúa actuando en una decena de puntos que se están cubriendo con un servicio alternativo por carretera. De ahí que haya decidido dar un nuevo golpe sobre la mesa después de que la semana pasada forzara dos ceses en Adif y Renfe. "Dimos un voto de confianza a Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes", ha admitido Paneque dando a entender que esa "confianza" se ha resquebrajado.

Noticias relacionadas

Fuentes del Ministerio de Transportes confirman que Santano volverá a instalarse desde este martes en Barcelona "sin fecha concreta" de regreso a Madrid para "garantizar la recuperación del servicio lo antes posible". Su misión, aseguran desde el Gobierno, es "facilitar la interlocución directa" con la Generalitat, algo que deja al descubierto la falta de coordinación entre los distintos actores que tienen en sus manos el restablecimiento del servicio ferroviario.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  2. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  3. Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
  4. El PP acusa al Gobierno de incurrir en 'un incumplimiento grave' de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras de la UE
  5. Condenado un Guardia Civil destinado en Moncloa por emborracharse y hacerle un 'calvo' al jefe de los escoltas de Sánchez
  6. El asesino de Ernest Lluch, al policía que lo trasladaba a la Audiencia: 'Con este atentado acertamos plenamente
  7. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  8. Podemos pedirá al Gobierno que los migrantes regularizados puedan votar y una reforma legal que acorte los plazos de nacionalización

La presidenta del CGPJ alerta del "grave déficit de jueces" y de la "sobrecarga" de los tribunales

La presidenta del CGPJ alerta del "grave déficit de jueces" y de la "sobrecarga" de los tribunales

El Rey pone en valor el derecho internacional y pide "perspectiva europea" a los nuevos jueces

El Rey pone en valor el derecho internacional y pide "perspectiva europea" a los nuevos jueces

El Govern exige más ceses en Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

El Govern exige más ceses en Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

El Govern pide a los empresarios que apoyen "fuerzas democráticas" tras la cita con Orriols

Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores y de "utilizar como rehenes" a los pensionistas

Feijóo acusa a Sánchez de "plagiarle" la prohibición de redes a los menores y de "utilizar como rehenes" a los pensionistas

El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones

El Gobierno separa en dos el decreto ómnibus para salvar las pensiones

El Congreso celebrará una sesión solemne con Felipe VI para celebrar que la Constitución del 78 es la "más longeva" de la historia

El Congreso celebrará una sesión solemne con Felipe VI para celebrar que la Constitución del 78 es la "más longeva" de la historia