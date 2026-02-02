7 de febrero
El PP catalán apoya la manifestación de Rodalies pero no asisitirá por la "instrumentalización política" de algunas entidades
Los populares cargan contra Ómnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana y Consell de la República porque creen que aprovechan la protesta para otros fines
Una veintena de entidades se suman a la manifestación del 7 de febrero por unas Rodalies dignas: "Es un problema de país"
A falta de seis días para que se celebren en Barcelona dos manifestaciones organizadas por la sociedad civil para protestar por el colapso de Rodalies, el PP catalán ha asegurado este lunes que apoya la "causa estricta" de las movilizaciones, pero que no secundará las protestas. El motivo es que consideran que algunas entidades que participarán -en referencia a las independentistas Ómnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana y Consell de la República- lo hacen por una "instrumentalización política" de la crisis. Las dos últimas entidades harán su propia manifestación por la mañana y Ómnium, junto a otra veintena de organizaciones convocadas por plataformas de usuarios, lo harán por la tarde.
Eso no quiere decir, sin embargo, que a las marchas no puedan acudir miembros del PP que lo hagan "a título personal", según ha explicado el secretario general del partido, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede. El asunto generó polémica la semana pasada, después de que el portavoz popular en el Parlament, Juan Fernández, afirmara que su partido secundaba la convocatoria. Fuentes del PP argumentan que en ese momento todavía no estaba claro qué entidades se adherirían a la movilización convocada por las plataformas de usuarios de Rodalies, mientras que a la de la ANC y el Consell de la República ya habían dicho que no irían.
Poco después, una de las plataformas convocantes de la manifestación de la tarde, la Associació de Promoció del Transport Públic (PTP), cargó contra el PP por querer participar "haciendo un acto interesado de propaganda, hipocresía y provocación" y matizó que no serían bienvenidos a la movilización al considerarlos corresponsables de la situación actual de los trenes. "No podemos permitir que partidos como el PP, responsables de años de desinversiones en Catalunya, instrumentalicen [esta] manifestación", publicaron en X, minutos después de las declaraciones de Fernández.
Rodríguez ha señalado que apoyan a las dos grandes organizaciones que impulsan la manifestación de la tarde -"Dignitat a les vies" y la PTP- y que, por lo tanto, cuentan con "todo el apoyo" de sus siglas. Con algunas de estas plataformas, ha añadido el dirigente popular, mantienen conversaciones "cordiales" e incluso se han reunido en las últimas horas. La semana pasada, el responsable de Transporte del PP nacional, Juan Bravo, se citó con algunas organizaciones del ámbito ferroviario en Barcelona, pero el partido no hizo públicos sus nombres.
