Musk acusa a Montero de fomentar el genocidio por defender la regularización de inmigrantes sin papeles

Elon Musk, propietario de X, ha cargado este domingo contra Irene Montero por unas declaraciones de la eurodiputada de Podemos en las que que defendía la regularización de inmigrantes sin papeles y aludía a la llamada 'teoría del reemplazo'. El magnate tecnológico y dueño de la red social antes conocida como Twitter ha usado este medio para criticarla, acusándoloa directamente de promover el genocidio en España. "Ella está abogando por el genocidio. Absolutamente despreciable", ha escrito Musk en respuesta a un vídeo en el que Montero afirmaba que "ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente inmigrante, con gente trabajadora".

Horas antes, Montero la secretaria política de Podemos fue quien le había criticado, al responder a Musk de que "la gente decente" debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar". "¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje de tu isla?", preguntó Montero, para después asegurar que "la gente decente" --que, a su juicio, constituye "la mayoría de la humanidad"-- debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

Contra la regularización de inmigrantes

Ésta es la segunda vez que Musk critica la regularización de inmigrantes. En concreto, retuiteó con la palabra "Wow" la publicación de otro usuario que recogía el siguiente texto: "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'". Ante ello, el líder del Ejecutivo ha ironizado: "Marte puede esperar, la humanidad no".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tardó en responderle con un claro "Marte puede esperar, la humanidad no".

La medida --que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia-- podría suponer una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en concepto de tasas administrativas. Un proceso del que, según estima el Ejecutivo, se beneficiarían 500.000 migrantes.