Junts pide que Renfe "desaparezca" de Catalunya: "Tiene secuestrada la movilidad de los catalanes y la pone en peligro"

"Renfe tiene que desaparecer de Catalunya". Así lo ha afirmado el portavoz de Junts, Josep Rius, después de que el servicio de Rodalies siga este lunes con buses alternativos donde no puedan circular trenes, a pesar de que la previsión era que la circulación estuviera ya normalizada. Según ha explicado el Govern, el motivo de la demora es "la continua aparición de nuevos puntos" que requieren reparación de la red. Ante esta situación, que se alarga desde el pasado 20 de enero, el posconvergente ha pedido un traspaso "integral" y que el servicio lo gestione a partir de ahora Ferrocarrils de la Generalitat. "Renfe tiene secuestrada la movilidad de los catalanes y la pone en peligro", ha subrayado.

Todo ello casi dos semanas después de que un tren de la línea R4 de Rodalies descarrilara al chocar contra un muro de contención de la AP-7 que había caído sobre la vía entre Gelida y Martorell. Esta vía también sigue cortada en sentido sur. Tras este suceso, la formación liderada por Carles Puigdemont ha reclamado el cese de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; además de paralizar el actual traspaso de Rodalies para renegociarlo y que la Generalitat denuncie civil y penalmente a Renfe y Adif. Todas estas demandas se votarán en el pleno de la semana que viene en el Parlament.

Las críticas, sin embargo, no han acabado aquí. Rius también ha afeado al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que tiene delegadas las funciones de president por la baja de Salvador Illa, haber estado "preocupado por el tenis" en lugar de velar por el buen funcionamiento de Rodalies. El portavoz de Junts se ha expresado de esta forma en referencia al tuit de Dalmau celebrando la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. "Ha caído el pladur que escondía la incompetencia del Govern", ha rematado.

Noticias relacionadas

También ha hecho un llamamiento a participar en las manifestaciones convocadas este fin de semana en Barcelona para protestar contra el mal funcionamiento de Rodalies. Junts acudirá tanto a la planificada por las plataformas de usuarios como a la que organiza la ANC, aunque ha hecho especial hincapié en esta segunda. "Tenemos un problema y se llama España. Es una manifestación contra la dependencia", ha insistido.