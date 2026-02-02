El PSC reivindica que el Govern está "liderando la solución" a la crisis de Rodalies y garantizando la movilidad

El PSC admite que el Govern quería darle "la vuelta" a la situación de Rodalies este lunes pero que la realidad que se ha impuesto es que continúan habiendo "incidencias" que impiden que haya llegado la normalidad en los trenes que se prometió la semana pasada. Aún así, los socialistas reivindican que el Executiu está "liderando la solución" de la mano de actuaciones de urgencias, más inversión y "exigencia" a Adif y Renfe, al tiempo que se ha arremangado para "garantizar la movilidad" a los usuarios con transporte por carretera en los tramos cortados. Asumen que la gestión del caos ferroviario no es fácil, pero aun así consideran que ha llegado ya el momento de abrir la negociación de los presupuestos con ERC y Comuns.

"Si hay un Govern que solucionará los problemas en Rodalies, es este", ha defendido la portavoz del partido, Lluïsa Moret, que ha reconocido que el reto que tiene entre manos la Generalitat es "complicado". Un día más, los usuarios han lamentado que no se haya retomado el servicio de antes del accidente de Gelida, que las frecuencias previstas se hayan incumplido, que se acumulen retrasos y que no dispongan de suficiente información. Las plataformas de usuarios han convocado una manifestación el sábado que el PSC "respeta" pero en la que no participará.

"Acuerdo de país" y "exigencia"

Y es que, a ojos de los socialistas, el Executiu está haciendo todo lo que está a su alcance para resolver la crisis. Moret ha recordado que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, lanzó la semana pasada desde el Parlament la necesidad de tejer un "acuerdo de país" para resolver de una vez por todas el maltrecho servicio de Rodalies, por lo que ha llamado a los partidos de la oposición a ser "parte de la solución" en lugar de tratar de sacar "rédito" político de una situación que afecta a miles de ciudadanos. El mensaje está especialmente dirigido a los que "han gobernado Catalunya durante décadas", es decir, a Junts, que se ha mostrado reacio a participar del consenso político planteado por la Generalitat.

La portavoz socialista ha esquivado también ahondar en la relación agrietada con el Ministerio de Transportes, desde donde hablar abiertamente de tener un "conflicto" con el Govern de Salvador Illa a cuenta de los trenes. "El Govern ha exigido cuando tocaba y siempre desde la voluntad de generar espacios de coordinación efectiva y eficaz", ha defendido Moret sin negar las tiranteces que hay entre las dos partes.

El reto clave de los presupuestos

A pesar de que el mal funcionamiento es un asunto de alto voltaje para el Executiu, los socialistas catalanes quieren abrir ya la negociación de los presupuestos de 2026, algo que han postergado ya dos semanas. Moret asegura que es "compatible" sentarse a hablar de las cuentas con ERC y Comuns mientras trata de cerrarse el capítulo de Rodalies. Y es que el Govern no quiere esperar más y mantiene que es posible aprobar los presupuestos durante el primer trimestre del año.

Para ello, hay distintos nudos por deshacer: desde la recaudación del IRPF que exigen los republicanos para la nueva financiación a las multas por incumplir la ley de vivienda que exige el grupo de Jéssica Albiach. En paralelo, febrero es un mes repleto de huelgas a las que también tendrán que hacer frente el Govern con el president Illa aún de baja. "No nos da miedo", ha asegurado la portavoz del PSC ante las protestas de usuarios de Rodalies, maquinistas, médicos y maestros. Su diagnóstico es que se trata de problemas no imputables al año y medio que llevan gobernando. "Nuestros servicios públicos acumulan carencias desde hace décadas", ha argumentado con la vista puesta en que los presupuestos puedan ser una herramienta más para paliar el descontento social.