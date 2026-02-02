Los Comuns cargan contra el Govern por gestionar "tarde y mal" la crisis de Rodalies y de vivienda

Catalunya encara la tercera semana de desaguisado ferroviario, que el Govern trata de hacer compatible con iniciar la negociación de los presupuestos de 2026. No obstante, los Comuns han querido marcar este lunes el terreno y levantar el dedo acusador contra la Generalitat, a quien señalan por haber gestionado "tarde, mal y de forma descoordinada" tanto en la crisis de Rodalies como en la de vivienda, ante la que continúan reclamando que se aplique el régimen sancionador que está en vigor desde hace un año. Sin multas, han subrayado por enésima vez, no se sentarán a hablar de las cuentas.

"El Govern había prometido normalidad en Rodalies y hoy es evidente que esta normalidad no llegará", ha lamentado la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, que ha recordado que, una vez más, el anuncio hecho por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, no se ha cumplido y que eso impacta en miles de personas que llegan tarde a casa, al trabajo o a clase. "No es normalidad, es resignación", ha espetado a las puertas de sentarse con el Govern para hacer balance del estado de los acuerdos que se sellaron el año pasado.

La "presión" de los Comuns

López ha aprovechado la ocasión para recordar que si el Govern se ha comprometido a garantizar hasta 2028 la rebaja del 50% de los billetes del transporte público ha sido gracias a la "presión" de los Comuns. Sin embargo, ha subrayado que "no es suficiente con pagar menos si los trenes no llegan" a su destino. El grupo capitaneado por Jéssica Albiach en el Parlament achacan la crisis de Rodalies a la falta de políticas "valientes" tanto en materia ferroviaria como de vivienda. "Esta tenía que ser la legislatura de la vivienda y de las Rodalies, y lo que estamos viendo es un Govern que no sale adelante y que no ha hecho todo lo que podía hacer", lamentan.

El maltrecho servicio de trenes empañan el encuentro que previsiblemente celebrarán ambas partes este martes tras haberlo pospuesto hasta en dos ocasiones para evaluar si se dan las condiciones para sentarse a negociar los presupuestos de 2026, una carpeta clave que el Govern se ha visto obligado a demorar hasta encauzar la situación en Rodalies. En esta cita, los Comuns esperan que se anuncien las primeras multas por incumplir los topes a los alquileres fijados por la ley de vivienda.