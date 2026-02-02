Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comisionado para el corredor mediterráneo comunica al Gobierno que dejará su cargo en un mes

Josep Vicent Boira asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa

Josep Vicent Boira Maiques, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, durante una sesión plenaria del Corredor 360º.

Josep Vicent Boira Maiques, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, durante una sesión plenaria del Corredor 360º. / David Fernández / EFE

Iván Gil

Iván Gil

Madrid
El comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, dejará su cargo en un plazo de un mes. Así se lo ha comunicado ya al ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, según confirman a este diario fuentes de su departamento. Por el momento, no hay sustituto sobre la mesa, según explican las mismas fuentes, pues no está previsto que la salida de Boira se haga afectiva hasta dentro de unas semanas, como ha adelantado el diario ‘La Vanguardia’, tras impulsar el 100% de la planificación del corredor y volver a dedicarse a la actividad académica. El coordinador del corredor asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

En Moncloa vienen defendiendo que los avances en el Corredor Mediterráneo "son inequívocos" y bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez este proyecto ha pasado “de ser una promesa a ser una realidad”, con todos los tramos pendientes en planificación. Desde el año 2018, se han ejecutado obras en el corredor por valor de 5.000 millones de euros, se han adjudicado por importe de 6.000 millones y se han licitado por más de 8.000 millones, según datos del ministerio de Transportes.

Hace menos de un mes, Boira compareció junto al secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, en el marco de encuentro organizado por 'Agenda Pública' —un medio con el que colabora asiduamente— para discutir acerca de los desafíos y oportunidades que presentaba el Corredor Mediterráneo. En aquel momento, Boira mencionó que la Red Europea de Transporte es "el mejor instrumento para reforzar la autonomía estratégica europea", especialmente "en momentos de crisis geopolítica como el actual".

Durante su intervención en el debate, Boira lanzó un reclamo a las instituciones comunitarias para ser más propositivos, en especial frente a los proyectos foráneos que refuerzan la soberanía y autonomía de las potencias internacionales. "Ante proyectos foráneos, la Unión Europea debe sacar su propio mapa", situando el Corredor Mediterráneo como una pieza central.

