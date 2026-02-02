ERC pone deberes al nuevo director de Rodalies: "acelerar" el traspaso y acabar con el "chantaje" de los maquinistas

Catalunya tiene desde este lunes al ingeniero Òscar Playà al frente de la nueva empresa que gestionará los trenes de cercanías, Rodalies de Catalunya, y, a la vez, al frente también de la estructura que tiene Renfe en la comunidad. Aprovechando este 'mando único', ERC le ha formulado una lista de deberes que, a su juicio, tiene que priorizar para acabar con el caos ferroviario que desde hace más de una semana se ceba con los usuarios de la red. Esta lista se resume básicamente en dos grandes objetivos: "acelerar el traspaso" de la competencia de manos del Estado a manos de la Generalitat y acabar con el "chantaje" de los maquinistas al ejecutivo catalán.

La encargada de plantear las demandas ha sido la secretaria general del partido, Elisenda Alamany. En rueda de prensa, ha explicado que "acelerar" el traspaso pasa por empezar a ejecutar sin dilación el traspaso de las líneas, que sigue pendiente; por la renovación de los convoyes y porque el plan de rodalies -cuya dotación se ha ampliado recientemente- se cumpla hasta el último euro. "Nosotros continuaremos empujando para que así sea, como hicimos la semana pasada", ha defendido.

El otro gran objetivo de Playà, según los republicanos, será mantener a raya a los maquinistas, algo que ven clave para "poder avanzar". En la memoria de ERC está muy presente todos los encontronazos que han tenido con los conductores de los convoyes. Por ejemplo en marzo del año pasado, cuando amenazaron con una huelga que paralizara el servicio porque no les gustaba cómo los republicanos estaban negociando el traspaso con el Gobierno del PSOE.

Es inexcusable tanta incompetencia continua con Rodalies Elisenda Alamany — Secretaria general de ERC

Alamany ha vuelto a mostrarse muy crítica con la gestión del Govern de Illa del caos ferroviario, ya que este lunes el servicio sigue sin funcionar con normalidad. "Es inexcusable tanta incompetencia continua", ha dicho. Es por esto que vuelto a pedir la dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y el ministro de Transportes, Òscar Puente. La semana que viene se votará en el Parlament una resolución que exigirá el cese de la consellera.

También ha buscado defender el papel de ERC en todo este asunto, que no está resultando fácil. El problema que tienen los republicanos es que, por un lado, son muy críticos con la labor del Govern pero, a la vez, le mantienen el apoyo en el Parlament. Para argumentar esta circunstancia, Alamany ha defendido que su partido está utilizando su "fuerza" para que haya cambios, como por ejemplo la ampliación del presupuesto del plan de Rodalies. En cambio, ha criticado que Junts se "rasga las vestiduras" pero no colabora en la búsqueda de soluciones.

Noticias relacionadas

El IRPF, "encallado"

Aunque Rodalies se lleve todos los focos, otra gran carpeta pendiente de la política catalana es la negociación de los presupuestos de la Generalitat. Este lunes, Alamany ha mantenido la negativa a sentarse a negociar las cuentas con el Govern porque sigue sin cumplirse la exigencia de ERC de que Catalunya pueda recaudar el cien por cien del IRPF que se paga en la comunidad. La dirigente republicana ha dicho que este tema sigue "encallado" y que, por lo tanto, no hay negociación.