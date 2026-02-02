POLÍTICA
Ayuso defiende pactar con Vox en Aragón si es necesario: "Habrá que buscar lo que te une y sacarlo adelante"
La presidenta madrileña asegura que con el proceso de regularización Sánchez busca "inmigrantes pobres y de subsidio que dependan del Gobierno"
Víctor Rodríguez
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado hoy favorable al pacto de su partido, el PP, con Vox si los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón del próximo domingo lo hicieran necesario. Pese a mostrarse partidaria de gobiernos monocolor y señalar que las coaliciones abocan a "elecciones constantes e inestabilidad", la dirigente madrileña entiende que es prioritario combatir a Pedro Sánchez, pese a las diferencias que mantiene abiertamente en Madrid con la formación de ultraderecha.
"La situación ojalá fuera otra. Ahora bien, si por los motivos que se tiene que pactar, habrá que buscar todo aquello que te une y sacarlo adelante. Lo que está claro es que el proyecto de Pedro Sánchez está moribundo en España entera", ha señalado en una entrevista en Telecinco en la que, no obstante, se ha mostrado crítica con Vox, partido al que ha considerado el "flotador perfecto" para proyectar una situación negativa para los populares.
"Aunque el PP haya ganado en Extremadura y la izquierda se haya pegado la mayor castaña de su vida, en lugar de estar todos celebrándolo, gestionamos expectativas. Es decir, pase lo que pase siempre es malo para el PP", ha comentado.
Ayuso no ha ahorrado críticas a la formación de Abascal, a la que ha reclamado que diga "cómo va a hacer las cosas" que plantea desde una región cuando no se tienen competencias en materia de fronteras, inmigración o seguridad, y ha subrayado que no tiene "soluciones", pero entiende que los dos partidos deberían trabajar en paralelo "y luego, a ver en el futuro". A su juicio, el Gobierno pensaba con Vox "alimentar a un partido contra el Partido Popular" pero esa estrategia "le está saliendo mal". "Y en cierto modo me alegro profundamente de eso, claro", ha remachado.
Como ya hizo la semana pasada, la baronesa madrileña ha arremetido, además contra el proceso de regularización de migrantes presentado por el Ejecutivo de Sánchez promovida con fines electorales. "Lo que el Gobierno de Sánchez y Podemos quiere son inmigrantes pobres, no inmigrantes" ha manifestado. "En cuanto estos inmigrantes tienen sus empresas, cuando empiezan a prosperar, como dice el presidente Gustavo Petro, entonces votan a la derecha. Por tanto, quieren una inmigración que sea de subsidio para que siempre dependan del Gobierno. Es manipular los censos, es retorcer la verdad y después trasladarnos a quienes sí gestionamos la sanidad o los colegios, las residencias, un problema extraordinario".
El proceso, ha asegurado, no se hace por humanidad. "No se hace por otra cosa que por electoralismo y para manipular censos sin medir consecuencias", ha apostillado.
