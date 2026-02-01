Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"

"Cuando Aznar regularizó a medio millón de migrantes el PP decía que 'España va bien', ¿ahora no?". Con esta pregunta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hurgado en lo que considera una "incoherencia" de los populares por su rechazo a la regularización extraordinaria de miles de migrantes que residen en España y que su Ejecutivo ha aprobado esta semana. "Votaron a favor de la toma en consideración de la ley [primer trámite parlamentario] y ahora, cuando Vox dice que no, callan", ha reprochado, cargando contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de haber cambiado de posición por la presión del partido ultra.

"Si no quieren escuchar al Gobierno, que escuchen a la patronal, a los sindicatos, a la Iglesia católica y al sentido común de un pueblo español solidario que no olvida su memoria ni su historia", ha espetado desde Teruel durante el mitin central del PSOE en la campaña de las elecciones aragonesas del 8 de febrero. Es la segunda vez que el también secretario general socialista se desplaza a arropar a la candidada, Pilar Alegría, ex portavoz del Gobierno.

Según la última encuesta elaborada por GESOP para El Periódico de Aragón, el PP, con el actual presidente Jorge Azcón al frente, se impondría en los comicios, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario y dependiendo de Vox. La demoscopia augura, además, serias dificultades para el PSOE para articular una mayoría alternativa con el bloque de izquierdas. En ese contexto, Sánchez ha apelado a la vieja consigna de que votar a los socialistas debe servir para "frenar" a los populares y a la ultraderecha, dos fuerzas que considera "indistinguibles". "Votar al PP significa meter a Vox dentro del gobierno de Aragón", ha advertido durante su intervención, marcada al inicio por los insultos de un asistente, que fue expulsado tras gritarle "hijo de puta".

El presidente ha aprovechado el episodio para criticar que la oposición se mueve entre "el insulto y la incoherencia", pero también la "inoperancia", contraponiendo la gestión de su Ejecutivo ante el accidente mortal de Adamuz con la actuación del PP en València frente a la dana. Por eso ha pedido al PP que no dé "lecciones" sobre la forma de actuar durante las emergencias y mucho menos Feijóo, líder de la oposición. "El que mintió diciendo que estaba puntualmente informado en tiempo real sobre la dana no va a dar lecciones a un ministro como Puente, que ha estado a pie de cañón dando la cara desde el primer momento", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, cerrando filas con una de las piezas más importantes de su puzle en el Gobierno.

Sus palabras llegan tras semanas de reproches y peticiones de cese al ministro de Transportes, Óscar Puente, por parte de los populares a raíz del accidente en el que fallecieron 46 personas, una tragedia que el PP ha utilizado como eje de su ofensiva parlamentaria. Una de las críticas más repetidas del PP es que Sánchez no haya acudido al Senador a rendir cuentas sobre su gestión, algo que sí que ha hecho Puente.