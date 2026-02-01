El Parlament votará por segunda vez en un año el cese de Paneque por el caos en Rodalies

El Parlament volverá a votar la petición de cese de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, por segunda vez en un año, a raíz del caos de Rodalies. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el grupo parlamentario de Junts llevará a votación en el próximo pleno -el de la semana del 9 de febrero- una moción que recoge la exigencia de que el president Salvador Illa la destituya de su cargo por su "mala gestión" de la crisis de los trenes, la "falta de información a los usuarios" y la carencia de "planes de transporte alternativos eficientes".

La titular de Territori, que también es portavoz del Govern, ya vio en marzo del año pasado cómo el pleno aprobaba una petición de cese, tras haber sido reprobada por el hemiciclo. En ese momento, todos los partidos, salvo el PSC y los Comuns, avalaron su reprobación, y una abstención de ERC facilitó que también saliera adelante el punto presentado por Junts que recogía su dimisión. Solo los posconvergentes sometieron a votación su destitución, y lo hicieron en el marco del monográfico de Rodaliesque se celebró a cuenta del cúmulo de incidencias en la red ferroviaria de los meses anteriores.

Cese de Óscar Puente

En aquel pleno también se reprobó al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En el próximo, los posconvergentes también incluirán en su moción la solicitud de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese a Puente por la "desinversión y los incumplimientos de las partidas presupuestarias" en la red ferroviaria, una cuestión que atribuyen a la "degradación de Rodalies" y al colapso de la movilidad. También pedirán que el hemiciclo se posicione sobre si el Govern debería llevar a Renfe y Adif a los tribunales por "responsabilidad civil y penal".

En los últimos días, todos los partidos, salvo los socialistas y los Comuns, han verbalizado la petición de dimisión de Paneque y Puente por el colapso del sistema ferroviario, que mantiene un servicio deficiente desde el accidente mortal de Gelida, el 20 de enero, que se cobró la vida de un maquinista de 27 años. No se sabe, por el momento, si más partidos se sumarán a esta demanda o si presentarán la suya propia. Como sus interpelaciones en el último pleno fueron sobre este tema, ERC, PPC y CUP podrían llevar también esta petición en sus mociones. Cada grupo puede presentar en la sesión plenaria siguiente una moción sobre el asunto que interpeló en el anterior.

Desde que ocurrió el siniestro, el Govern ha tenido que gestionar un sistema cuya seguridad se puso en duda, con la presión añadida de que la operatividad recae en Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes. Esta situación ha agrietado la sintonía entre la Generalitat y la Moncloa y ha servido a ERC para presionar para avanzar en el traspaso de Rodalies con la empresa mixta, y a Junts para exhibir su argumento de que solo con una gestión 100% catalana el sistema puede operar con garantías, con el ejemplo de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

Batería de soluciones

En la moción que los posconvergentes llevarán a votación también pondrán el foco en las soluciones que, a su juicio, pueden servir para desencallar la situación y que el portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés, ya detalló durante la semana. Por ejemplo, ponen sobre la mesa que, a partir de ahora, no se suspenda el servicio al completo, sino que se decidan "cortes quirúrgicos" en los tramos afectados; que los planes alternativos sean gratuitos y que se levanten los peajes de las rutas afectadas "directa o indirectamente"; o que las empresas y los trabajadores no asuman las horas perdidas por las incidencias.

En ese sentido, como ya han reclamado algunos partidos -ERC, Comuns y la CUP-, también someterán a votación que Renfe y Adif paguen los "costes directos e indirectos" derivados del colapso. Y, a modo de presión a la formación de Oriol Junqueras, pondrán por escrito que se retiren los votos al PSOE en el Congreso por la "falta de mantenimiento" y la "desinversión" en las infraestructuras. También pedirán que se "frene" el actual traspaso de Rodalies pactado entre los socialistas y ERC hasta que sea 100% integral de titularidad de la Generalitat, como exigió desde el atril Mònica Sales, líder de filas en el Parlament, durante la comparecencia del conseller de Presidència, Albert Dalmau, en representación de Illa, que sigue de baja médica.