Junqueras refuerza su relación con Otegi en un acto en Bruselas con la líder del Sinn Féin

El president de ERC, Oriol Junqueras, viajará esta semana a Bruselas (Bélgica) para participar el jueves en el Parlamento Europeo en un acto junto al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald. Un evento en el que se hablará de política internacional, pero que servirá sobre todo para reforzar las relaciones entre tres formaciones políticas que llevan años colaborando de forma estrecha.

ERC y la izquierda abertzale han forjado en la última década una alianza estratégica que se ha visualizado, sobre todo, en el Congreso de los Diputados. Sin renunciar a su defensa de la independencia de Catalunya y Euskadi, respectivamente, las dos formaciones han abonado una estrategia pactista con el PSOE que les ha llevado a apoyar las investiduras de Pedro Sánchez. Durante este tiempo, también han visto como lograban algunos de sus mejores resultados electorales de siempre, lo que ha consolidado esta alianza. EH Bildu sigue en un buen momento electoral, mientras que ERC, tras un ciclo aciago, busca remontar en las próximas citas con las urnas.

Tanto independentistas catalanes como vascos también han cultivado las relaciones con el Sinn Féin. Han visto en este partido una forma de ampliar su agenda internacional. Además, la formación irlandesa también ha vivido en los últimos tiempos un fuerte crecimiento que le ha llevado a liderar el ejecutivo de Irlanda del Norte con la ministra principal, Michelle O'Neill. También flirteó con la posibilidad de encabezar el gobierno de Irlanda, con la propia McDonald, pero finalmente quedó en segunda posición en las últimas generales.

El acto del jueves tiene que servir para abordar el escenario internacional actual que, según los tres partidos, se caracteriza por un "giro decisivo en contra de la democracia, el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos". Una "peligrosa deriva" ante la cual ERC, EH Bildu y el Sinn Féin quieren reivindicar "los movimientos progresistas en favor de la democracia, la libertad y la autodeterminación". También tomarán la palabra las eurodiputadas Diana Riba (ERC); Kathleen Funchion (Sinn Féin)y Ana Miranda (BNG). Además, el viaje del líder de ERC se produce mientras aguarda el pronunciamiento el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la amnistía.

La cita con Puigdemont, en el aire

Junqueras quería aprovechar este viaje a Bélgica para verse con el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para convencerle de que apoye la financiación que ERC ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los posconvergentes se han mostrado muy críticos con el nuevo sistema, lo que ha hecho que los republicanos busquen la fórmula para ablandar su posición. Ni ERC ni Junts descartan aún que el viaje de Junqueras sirva para celebrar la reunión, pero ninguna de las dos partes da por hecho el encuentro. Los posconvergentes, en su día, expresaron su malestar porque el líder republicano hiciera pública la propuesta.

El último encuentro en Puigdemont y Junqueras es del 19 de enero del año pasado. Se vieron en Waterloo, residencia del primero, donde acordaron "iniciar una nueva etapa" para recuperar la fuerza del independentismo". Sin embargo, en todo este tiempo, las dos organizaciones han mantenido las mismas relaciones distantes que les han caracterizado en los últimos años. La financiación será otra oportunidad para calibrar si un acercamiento es posible.