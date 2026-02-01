Òmnium homenajeará a Muriel Casals el 3 de febrero, con un acto íntimo en Barcelona por los 10 años de su muerte. Tal como ha podido saber la ACN, la entidad que presidió Casals entre 2010 y 2015 ha diseñado un acto en el Espai Francesca Bonnemaison que contará con la participación de familiares y el entorno más cercano de la activista. También asistirán la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente del Parlament, Josep Rull, y los expresidentes del Govern Artur Mas y Quim Torra. La periodista Roser Sebastià conducirá el acto, que se iniciará con una pieza audiovisual con imágenes de Casals y fragmentos de sus discursos al frente de Òmnium. El presidente de la entidad, Xavier Antich, y Laia Gasch, hija de Casals, desgranarán su figura.

El acto de homenaje a Casals tendrá lugar el 3 de febrero por la tarde en el Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Òmnium ha diseñado un formato dividido en cuatro bloques para recordar la figura y el legado de la activista, economista y profesora universitaria que presidió su entidad. El primer bloque se centrará en la parte más personal de Casals. El segundo bloque reivindicará su papel como líder de Òmnium y el impacto que tuvo. El tercer apartado remarcará la vertiente activista de Casals. Y, por último, el acto destacará su legado familiar y en el país. Los bloques se introducirán con frases que Casals pronunció en sus discursos e intervenciones como presidenta de la entidad cultural. En cada bloque, Antich y Gasch —hija de Casals— desgranarán su figura. También habrá un acompañamiento artístico y musical.

El acto contará con la presencia institucional de Rull y de los expresidentes Mas y Torra. Este último sustituyó a Casals en la presidencia de Òmnium en 2015, cuando ella dejó el cargo para ir en las listas electorales de Junts pel Sí. Casals fue diputada del Parlament entre 2015 y 2016. En el Espai Francesca Bonnemaison también asistirá Forcadell, expresidenta del Parlament y de la Assemblea, y amiga íntima de Casals. Ambas lideraron la coalición de Junts pel Sí en 2015, como números 2 y 3 de la lista, e iniciaron juntas la etapa parlamentaria.

Del PSUC al liderazgo del procés

Casals (1945-2016) nació en Avinyó y vivió su infancia en Sabadell. El municipio del Vallès Occidental también prepara un homenaje para los próximos días. La activista formó parte del PSUC y de ICV (aunque acabó dándose de baja). También formó parte de la junta del Ateneu Barcelonès (2003-2007). En 2008 entró en la junta de Òmnium, entidad que presidió entre 2010 y 2015.

La dirigente independentista incorporó en su primera junta a Jordi Cuixart como tesorero y responsable de la carpeta de Inmigración. Cuixart lideraría la entidad a partir de 2015, en sustitución de Torra —en el cargo solo medio año—. Como presidenta de la entidad cultural, Casals organizó la manifestación ‘Som una nació. Nosaltres decidim’ (2010), como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut. En 2013 leyó el discurso del ‘Concert per la Llibertat’, que reclamó la independencia desde el Camp Nou. Casals también impulsó la ‘Declaració de Santa Coloma’ (2012), que pedía que aquella nueva legislatura fuera la última “de un Parlament autonómico”. La nueva hoja de ruta de Òmnium instaba a los partidos soberanistas a asumir en sus programas electorales el compromiso de celebrar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

Ya como diputada parlamentaria (2015-2016), Casals presidió la comisión de estudio del proceso constituyente. El TC pidió la anulación de este órgano, y Casals declaró: “Continuaremos con los trabajos de la comisión, claro que sí”.

Accidente mortal y homenajes

Casals murió el 14 de febrero de 2016 a la edad de 70 años, tras un accidente con una bicicleta en Barcelona que sufrió 15 días antes, el 30 de enero. Dos días después de su muerte, el Govern le otorgó la Medalla de Oro a título póstumo de la Generalitat. Y el día 18 el Parlament rindió un homenaje institucional a Casals. Ese mismo día, y convocadas por Òmnium, miles de personas se reunieron en el parque de la Ciutadella para recordar la figura de una de las principales figuras del proceso independentista, con un acto en el que se describió a Casals como “la sonrisa de la revuelta”.