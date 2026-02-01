Irene Montero responde a Elon Musk que "la gente decente" debe reemplazarle para que deje de "violar y matar"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha respondido este domingo al magnate multimillonario, Elon Musk, que "la gente decente" debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

"¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje de tu isla?", ha preguntado Montero a Musk a través de un mensaje en la red social 'X', para después asegurar que "la gente decente" --que, a su juicio, constituye "la mayoría de la humanidad"-- debe reemplazarle "urgentemente" para que deje de "violar, bombardear, secuestrar niños y matar".

Así se ha expresado la eurodiputada después de que el magnate sudafricano la haya acusado de abogar "por el genocidio". En concreto, Musk ha contestado a una publicación de la activista holandesa, Eva Vlaardingerbroek, en la que ésta última reprochaba a Montero estar traicionando a "su propia gente" así como a "sus propios hijos", después de sus declaraciones de este sábado defendiendo la "teoría del reemplazo".

"Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora", reivindicaba Montero este viernes en un mitin de Podemos celebrado en Zaragoza. Unas declaraciones que la activista holandesa calificaba de "patología extrema" y "maldad pura".

"Esta mujer, que aboga por el reemplazo de la gente blanca, está casada con un hombre blanco y tiene tres hijos blancos", criticaba la activista holandesa. Musk ha respaldado esta crítica argumentando que es "absolutamente despreciable".

Belarra: "Menos fascistas amigos de sionistas genocidas"

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo a Montero, exigiendo "menos fascistas amigos de los sionistas genocidas y que aparecen en la lista Epstein" y "más personas trabajadoras decentes".

