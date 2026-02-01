El Govern intensifica las negociaciones ante las huelgas de médicos, profesores y maquinistas

Dice el refranero que, 'si malo es enero, peor es febrero'. Pero visto que el mes que queda atrás ha sido, a todas luces, el más crítico desde que Salvador Illa es president por el caos en Rodalies, el Govern se arremanga para que la dicha no sea buena. Este lunes en el Palau de la Generalitat contendrán de nuevo la respiración a la espera de si los trenes vuelven "a la normalidad", como han prometido a los usuarios, y puede arrancar de una vez por todas la negociación de los presupuestos. Pero el Executiu tiene por delante semanas complejas de gestionar porque, mientras trata de cerrar la crisis ferroviaria, hay hasta tres huelgas convocadas: la de los maquinistas de Renfe, la de los profesores y la de los médicos. La consigna, explican fuentes del ejecutivo, es intensificar el diálogo con esos sectores que, defendien, ya existe de forma periódica.

El Govern es consciente de que el accidente de Gelida y el posterior colapso de Rodalies le han supuesto el mayor desgaste del año y medio que lleva al mando y eso ha sucedido justo cuando el president está fuera del foco mediático por su baja médica, una coincidencia que ha hecho mella en el estado de ánimo de su equipo. El lema con el que llegó Illa al cargo fue el de poner 'Catalunya en marcha' y mejorar los servicios públicos, por lo que el desaguisado de los trenes pone en jaque esta bandera. No obstante, los socialistas, capitaneados provisionalmente por el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, están convencidos de que han "dado la cara" y de que están en condiciones de poder remontar la situación.

"Tenemos ganas de trabajar", resumen, además de considerar que todos los frentes que tienen abiertos no son imputables a su acción. "Se hace evidente que había muchos asuntos pendientes que estaban por resolver cuando llegamos", sostienen dando a entender que lo que ahora tienen entre manos es fruto de la herencia recibida de los gobiernos anteriores.

Protestas de maquinistas y usuarios

El caso más paradigmático de carpetas pendientes, apuntan, es el de Rodalies, con una desinversión que se arrastra desde hace décadas y que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha sentenciado que "no es tolerable". Pero también hay un conflicto laboral latente con los maquinistas por el traspaso de Rodalies al que se han sumado las protestas por la seguridad tras los accidentes de Adamuz y de Gelida, motivo por el que han convocado tres días de huelga a escala estatal los días 9, 10 y 11 de febrero. En el caso de Catalunya, además, las plataformas de usuarios han organizado una manifestación el día 7.

Las plataformas de usuarios de Rodalies convocan una manifestación el 7 de febrero en Barcelona. / Martí Sosa

"Con Rodalies tenemos una hoja de ruta definida", sostienen en el Govern, que consideran que, pese a la crisis, se ha logrado un "cambio de tendencia histórica" con la inyección adicional de 1.600 millones para alcanzar los 8.000 millones de inversión en el Pla de Rodalies y obras de desdoblamiento de vías y de mejora de la infraestructura, así como de renovación de la flota de trenes. Las protestas por el mal funcionamiento del servicio, aseguran desde el Executiu, son "comprensibles", pero aseguran estar convencidos de que revertirlo pasa por la receta que ya se está aplicando, y no con la dimisión de la consellera, como reclama buena parte de la oposición.

El parón en escuelas y hospitales

En paralelo a los maquinistas, el 11 de febrero está convocada huelga del profesorado, justo coincidiendo con la semana de Carnaval. Los docentes exigen mejoras en sus condiciones laborales, empezando por el salario, así como reducción de ratios en las aulas, la mejora de la atención a la diversidad y la disminución de la burocracia y de la carga de trabajo. Los sindicatos amenazan con que esta sea la primera jornada de un "ciclo de huelgas", pero el Govern espera que no vaya a más porque asegura que se está "ultimando" una propuesta de mejora del complemento específico que cobran, además de estar en debate un complemento por pernoctación -en caso de colonias- y para los que ejercen de coordinadores digitales. Medidas que, añaden, esperan que tengan también una repercusión en los centros, donde aspiran a que remonten los resultados educativos.

Protesta de médicos el pasado mes de enero / David Zorrakino / Europa Press

En cuanto al sector sanitario, Metges de Catalunya ha convocado un nuevo parón los días 16 y 20 de febrero, en paralelo con la huelga médica indefinida a escala estatal. Su propósito también pasa por lograr mejoras de sus condiciones laborales, especialmente las que afectan a la jornada laboral y los descansos, las guardias médicas o la contratación de profesionales. Sobre este conflicto, el Govern alega que la conselleria de Salut tiene "mesas específicas con todo el personal sanitario" que dialogan de forma "periódica". La mayoría de las reivindicaciones, insisten, están "recogidas" en el acuerdo alcanzado con el ICS en 2023, que fue firmado por Metges de Catalunya, pero el pulso por contar con un estatuto propio a escala estatal sigue en vigor.

Con todos estos flancos abiertos, el Govern tratará de avanzar en la negociación de presupuestos con sus socios de ERC y Comuns. A pesar de que se han pospuesto dos semanas las reuniones, todavía aspira a aprobar las cuentas en el primer trimestre del año. "Tener presupuestos supone tener más recursos para mejorar los servicios públicos", sostienen con la vista puesta en que esta sea una herramienta para tratar de aplacar las quejas en las calles de colectivos que prestan servicios esenciales. Empieza febrero, mes en que en la Generalitat calculaban que se estaría hablando de la nueva propuesta de financiación, que no hace ni un mes que fue presentada, pero que se inaugura con la mirada puesta en los trenes, las escuelas y los hospitales que, precisamente, demandan más recursos.