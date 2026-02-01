Campaña electoral de Aragón
Feijóo carga contra la regularización de inmigrantes de Sánchez: "No es humanidad, es electoralismo para comprar votantes"
El líder del PP se refiere a las declaraciones de Podemos que plantean permitir el voto en elecciones generales a las personas regularizadas, algo que no recoge la iniciativa del Ejecutivo, que en ningún caso otorga la nacionalidad
ENCUESTA | El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"
Aragón se ha convertido este domingo en el epicentro de la política nacional con la presencia casi simultánea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en dos mitins electorales celebrados con pocas horas de diferencia para respaldar a sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 8 de febrero.
Después de que Sánchez acusara al PP de oponerse a la regularización de migrantes por la presión de Vox, durante un mitin en Teruel, Feijóo ha respondido desde Calatayud: "Que hable claro, no es humanidad, es electoralismo para comprar votantes en el futuro", ha espetado el líder de la oposición, pese a que la regularización del Gobierno no comporta, en ningún caso, que los migrantes que logren legalizar su situación puedan votar, pues no se les otorga la nacionalidad española -solo lo podrán hacer en las municipales, con su padrón-.
Feijóo se ha referido a unas declaraciones de Ione Belarra, líder de Podemos, en las que también desde Aragón declaró el sábado que su intención, tras pactar con el Gobierno esta medida, es que todas estas personas que pongan en orden su estancia en España puedan acabar votando en las generales, algo que el Ejecutivo no contempla. "Por lo menos los de Podemos no mienten y dicen que quieren regularizarlos para que voten", ha deslizado el dirigente popular. Y ha rematado: "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas".
