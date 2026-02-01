Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóRodaliesFernando EstesoDonaciones pisosEncuesta elecciones AragónBaliza V16DGTAlcaraz-DjokovicIsabel CoixetMetro BarcelonaAP7
instagramlinkedin

Tensión

Expulsan a una mujer de un mitin del PSOE en Teruel tras insultar a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso apelando a que, frente al odio, "hay que responder con derechos"

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Jaime Galindo

Laura Carnicero

Teruel
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tensión en el ecuador del mitin del PSOE en Teruel. Justo cuando el presidente del Gobierno de España y secretario general, Pedro Sánchez, tomaba la palabra, una mujer que estaba sentada entre el público ha gritado "hijo de puta", elevando por momentos la tensión del encuentro y provocando la reacción del resto del auditorio, que ha reaccionado con aplausos y vítores a Sánchez.

El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso afirmando que frente a quienes insultan y transmiten odio, "hay que responder con más derechos".

Pedro Sánchez en el mitin central del PSOE en Teruel.

Pedro Sánchez en el mitin central del PSOE en Teruel. / JAIME GALINDO

La mujer que ha proferido los gritos ha sido expulsada del mitin por los equipos de seguridad del presidente del Gobierno y se ha continuado entre aplausos, con los simpatizantes en pie, aplaudiendo y apoyando al presidente del Gobierno.

Noticias relacionadas

El presidente se ha trasladado hasta Teruel para apoyar a Pilar Alegría en la carrera por la presidencia del Gobierno de Aragón en un 'superdomingo' en el que Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz también se han trasladado hasta el territorio para apoyar a sus candidatos. El conservador está este domingo en Calatayud, mientras que la líder de Sumar ha optado por pedir el voto desde Huesca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  3. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  4. El Gobierno busca atraer a Junts al decreto de pensiones con garantías a propietarios por impago de alquiler
  5. Condenado un Guardia Civil destinado en Moncloa por emborracharse y hacerle un 'calvo' al jefe de los escoltas de Sánchez
  6. El asesino de Ernest Lluch, al policía que lo trasladaba a la Audiencia: 'Con este atentado acertamos plenamente
  7. El PP acusa al Gobierno de incurrir en 'un incumplimiento grave' de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras de la UE
  8. Un testigo del juicio a los Pujol: 'Tuve una cuenta en Andorra, porque en Catalunya era casi una tradición familiar hace 40 años

Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"

Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto del PSOE en Teruel

DIRECTO | Feijóo y Azcón intervienen en un mitin en Catalayud

DIRECTO | Feijóo y Azcón intervienen en un mitin en Catalayud

Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"

Sánchez acusa al PP de rechazar la regularización de migrantes por presión de Vox y les pide volver al "sentido común"

Elegir la esperanza

Elegir la esperanza

Expulsan a una mujer de un mitin del PSOE en Teruel tras insultar a Pedro Sánchez

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Encuesta: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox

Encuesta: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox