Encuesta 8-F: Los aragoneses aprueban con un 5,3 la gestión del Gobierno de Azcón

Aragón ya tenía en 2025 unos presupuestos prorrogados, los de 2024, que el PP aprobó con el apoyo de Vox cuando el partido de Santiago Abascal compartía mesa del Consejo de Gobierno con los populares, fruto del acuerdo de coalición que hizo presidente a Jorge Azcón tras las elecciones de 2023. Pero la extrema derecha rompió con el PP en el verano de 2024 a cuenta de la inmigración y decidió bloquear las cuentas de 2026. Pese a ello, el Ejecutivo autonómico llega a las urnas recibiendo el aprobado de los aragoneses y, entre ellos, los votantes de Vox.

Según la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para 'El Periódico de Aragón', la gestión del Gobierno de Azcón aprueba con una nota media de 5,3. En concreto, dos de cada tres aragoneses (67,1%) dan al Ejecutivo una puntuación entre el 5 y el 10, mientras que el 30,9% le suspende con una nota entre el 0 y el 4. El Gabinete del PP también supera el aprobado en prácticamente todos los segmentos de la población, excepto entre los votantes de partidos de izquierdas.

Los votantes del PP muestran su satisfacción con la gestión de Azcón dándole la nota más alta de toda la encuesta (7,2), pero también la aprueban, como es habitual, los electores del PAR (6,6) y, más sorprendentemente, los de Vox (5,4), teniendo en cuenta que su partido decidió abandonar el Gobierno autonómico en 2024. El resto de electorados suspenden al Ejecutivo, aunque los votantes de Aragón-Teruel Existe le dejan cerca del aprobado (4,8), ligeramente por encima de la nota de los simpatizantes del PSOE (4,6).

Por edades, Azcón y sus consejeros solo suspenden, y por la mínima, entre los aragoneses de 30 a 44 años (4,9), mientras que las puntuaciones más benévolas las obtienen en la franja más joven, de 18 a 29 años (5,5), y en la más mayor, a partir de 65 años (5,7). Y por circunscripciones, el tirón que tiene el PP en las zonas urbanas se confirma una vez más al obtener mejor nota en Zaragoza (5,4) que en Huesca (5,2) y Teruel (5). De hecho, la gestión de Azcón recibe un suspenso en la ciudad de Huesca (4,8).

El sondeo del GESOP también refleja el predominio de una visión bastante positiva respecto a la evolución futura de Aragón. El 55,5% de los encuestados se sienten más bien optimistas de cara al futuro de la comunidad, frente al 33% que se siente más bien pesimista. Esta percepción positiva se extiende entre los diferentes segmentos de población, aunque entre las mujeres y las personas de 30 a 44 años hay más críticas.

Las opiniones negativas acerca del futuro se imponen a las positivas en la ciudad de Huesca, mientras que en la de Teruel hay un empate técnico entre optimistas y pesimistas. En la capital, Zaragoza, las percepciones positivas casi duplican a las negativas.

Obviamente, hay mucha más disparidad de criterio en función del electorado, aunque la encuesta muestra que el optimismo es bastante transversal, a izquierda y derecha. Los más optimistas son los votantes del PP (68,9%), pero también hay más opiniones positivas que negativas entre los electores del PSOE (56,6%), Vox (48,6%), PAR (57,7%), CHA (52,9%) y Aragón-Teruel Existe (59,8%). Por el contrario, se impone el pesimismo entre los votantes de Podemos (56,8%) y los de IU-Sumar (44,8%), aunque en este último caso no llega a ser mayoritario.