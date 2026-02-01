Encuesta 8F: Los aragoneses preferirían una coalición de gobierno inédita: ¿quién sería el presidente?

Además de la intención de voto, al electorado le interesa las posibles alianzas después de las elecciones autonómicas en Aragón del 8F y también muestran claramente cuáles son sus preferencias. Lo hacen tanto para apostar por una fórmula de coalición que respondería a sus preferencias y también a la hora de valorar la persona que querrían que ostentara el cargo de la Presidencia del Gobierno de Aragón en la próxima legislatura. La primera define qué gobiernos les interesa más en un contexto en el que obtener mayorías absolutas es prácticamente una quimera, y el segundo refuerza la valoración que hacen de las personas que lideran cada proyecto político. Y arroja diferentes conclusiones. Y en el caso de la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para El Pêriódico de Aragón, también influye el hecho de que la intención de voto dejaría fuera a dos partidos clave en los últimos años a la hora de formar coaliciones como son Podemos y, sobre todo, el PAR.

En el caso de las coaliciones que más les gustaría que gobernaran la comunidad, sobresale la fórmula del cuatripartito de izquierdas. Para el 29,9% de los encuestados la alianza preferida para Aragón es la de un cuatripartito de izquierdas en el que estuvieran partidos como el PSOE de Alegría, junto a IU-Sumar, Podemos y Chunta Aragonesista. Sería una alianza inédita, ya que entre 2019 y 2023 la unión fue del PSOE con Podemos, CHA y el PAR, ahora fuera de esta ecuación.

Esta es la opción con más apoyos en este sondeo, superando la que parece, a priori, la única válida después del 8F según todas las estimaciones hasta ahora: la coalición PP-Vox. Siendo los únicos que obtendrían esa mayoría absoluta necesaria en el Parlamento, es la opción preferente para el 25% de los encuestados, por detrás de ese cuatripartito de izquierdas. Aunque saca una importante diferencia a una alianza PP-Teruel Existe que entre los electores solo para el 14,9% sería la opción prioritaria. Una cuarta posibilidad planteada entre los encuestados se queda muy por debajo de estos apoyos, la de una hipotética alianza PP-PSOE. Solo el 10,8% de los encuestados ven esta posibilidad como la que más les gustaría.

Un tercio de apoyos

Otro análisis independiente es el que se puede hacer de a quién prefieren los aragoneses para que sea su próximo presidente del Gobierno, una valoración en la que sobresale el candidato del PP aragonés y actual dirigente autonómico, Jorge Azcón, que sería la opción prioritaria para el 32,9% de los encuestados en el sondeo de GESOP para El Pêriódico de Aragón.

La líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, sería la mejor opción entre los candidatos para el 20,7% de los electores. Ambos son los que más apoyos reciben y a mucha distancia de los demás. Y la tercera opción preferente para los encuestados es el candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, que sería el mejor presidente posible para el 6,6% de los votantes a los que se les ha preguntado.

El nacionalista supera al líder de la extrema derecha en Aragón, Alejandro Nolasco, que es la opción preferente solo para el 5,6%. Y por debajo del 2% se sitúan los demás: por este orden, Tomás Guitarte el quinto (1,8%); María Goicoechea y Marta Abengochea, sexta y séptima, respectivamente, (ambas 1,1%) y Alberto Izquierdo, octavo y último (0,9%).