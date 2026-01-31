El PP acusa al Gobierno de incurrir en "un incumplimiento grave" de las obligaciones de mantenimiento de infraestructuras que impone la UE

El PP sigue señalando al PSOE como principal responsable de las deficiencias del sistema ferroviario español y catalán, al considerar que lleva siete años en La Moncloa y no ha mejorado las infraestructuras. Este sábado, en un acto en Girona, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández ha insistido en esa línea, pero ha ampliado el foco y no solo ha reprochado a los socialistas la insuficiente inversión en infraestructuras, sino que los ha acusado de "mentir y ocultar información" sobre su estado real.

Poco después, la formación popular ha registrado a la Comisión Europea una pregunta para denunciar el "deterioro estructural" de la red ferroviaria porque creen que no cumple con la normativa comunitaria en materia de mantenimiento de infraestructuras. La eurodiputada catalana, Dolors Montserrat, que es también secretaria general del PPE quiere que la Unión Europea actúe para garantizar los estándares comunes de seguridad.

"Cuando una infraestructura esencial falla de manera reiterada y acaba costando vidas, ya no estamos ante una mala gestión puntual, sino ante un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Derecho de la UE", ha asegurado la dirigente popular en un comunicado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha pedido este sábado desde Zagreb, donde se celebra una cumbre de líderes del PPE, que la comisión impulse el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El líder del PP ha pedido a la Comisión Europea una revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril y flexibilidad para que en el futuro el próximo Gobierno pueda hacer frente a la inversión excedente para recuperar la seguridad del ferrocarril. "Adif es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad. España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno", ha señalado Feijóo.

No son "hechos aislados"

Las críticas se producen después de que los accidentes mortales de Córdoba y Gelida pusieran el foco sobre las deficiencias de unas vías que, a día de hoy, continúan bajo revisión. Fernández ha defendido que las peticiones de dimisión dirigidas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no responden a un hecho puntual, sino -según su versión- a una estrategia política basada en maquillar la situación.

El líder del PPC, en un acto en Girona. / ACN

El dirigente popular catalán sostiene que durante años se ha intentado consolidar la idea de que Catalunya y España cuentan con infraestructuras "entre las mejores de Europa", pero que la experiencia cotidiana de los usuarios y la acumulación de incidencias dibujan un panorama muy diferente. A su juicio, la distancia entre el discurso institucional y el funcionamiento real de la red se ha vuelto demasiado evidente como para seguir atribuyéndola a "hechos aislados".

El PP insiste en que su crítica se centra en la transparencia y la rendición de cuentas. Argumentan que no basta con gestionar, sino que hay que explicar con claridad qué falla, por qué falla y qué medidas se aplican. En esa línea, los populares acusan a las administraciones catalana y española de minimizar problemas, retrasar diagnósticos o mantener una versión "optimista" que, según ellos, no se corresponde con lo que ocurre sobre el terreno.

Autocrítica en el PP

Dentro de las filas populares se tardó varios días en hacer autocrítica y reconocer que una parte del deterioro de Rodalies tiene su origen en la falta de inversión y en la escasa ejecución presupuestaria durante anteriores gobiernos, también populares. Esa admisión llegó después de que el líder del PP en Catalunya lo asumiera en una entrevista. A partir de ahí, otros dirigentes del partido fueron modulando el discurso y ahora ya se habla de que con José María Aznar y Mariano Rajoy la inversión "podría haber sido mejor", aunque subrayan que la situación actual es distinta.

Noticias relacionadas

Aunque la reunión en Girona estaba planteada para hablar de vivienda, el PP ha aprovechado el acto, al que ha acudido también el secretario general, Santi Rodríguez, y otros diputados del Parlament, como Àngels Esteller, para criticar la regularización de migrantes pactada entre el Gobierno y Podemos: "Nos quieren hacer pasar pulpo como animal de compañía", ha declarado, poco antes de que el líder del PP pidiera a la Comisión Europea que estudie la medida, al considerar que va en contra del Pacto de Migración y Asilo.