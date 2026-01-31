Relaciones entre partidos
Puigdemont y Junqueras se disputan el apoyo de las patronales a sus propuestas sobre financiación
La mayoría de las patronales avalan el pacto de ERC con Sánchez, pero piden mejoras en la línea de lo que quiere Junts
El empresariado catalán opta por mejorar la financiación a partir de la propuesta de Hacienda
Junqueras se lanza a convencer a sindicatos y patronales de las bondades de la nueva financiación
Junts inicia una ronda con las patronales para explicar su rechazo al nuevo modelo de financiación
Mientras todos los focos siguen puestos en el descalabro de Rodalies, en Catalunya se sigue librando otra batalla importante, la de la nueva financiación. En las últimas semanas, Junts y ERC han celebrado cada uno por su cuenta reuniones con las principales patronales para que avalen sus propuestas en esta materia, que son dispares. El partido de Oriol Junqueras busca apoyos al acuerdo que ha alcanzado con el Gobierno y que está pendiente de ratificación en el Congreso. Mientras tanto, la formación de Carles Puigdemont intenta convencer a los mismos agentes económicos de que el acuerdo es insuficiente y que hay que reclamar un concierto a la vasca.
El primero en iniciar los contactos fue Junqueras. Las citó una por una en la sede del partido, en la calle Calàbria de Barcelona. Por allí pasaron Pimec, Foment del Treball, Cecot, la Cambra de Comerç y el Cercle d'Economia. A todas intentó transmitirles un mensaje similar: que la financiación que ha pactado con Sánchez supone "más recursos" para Catalunya y que esto también repercutirá en los autónomos; en las pequeñas y medianas empresas y en el tejido económico en general. Además, el presidente de ERC convocó a los principales sindicatos y otras entidades de la sociedad civil. Fuentes de ERC consultadas por EL PERIÓDICO exponen que el líder republicano pidió a las patronales "apoyo público y un discurso constructivo" sobre el tema. También señalan que recibió "valoraciones favorables" y disposición al "diálogo" y a forjar un "consenso económico" entre todos los implicados.
Los republicanos saben, y Junqueras es el primero en admitirlo en público, que la financiación pactada no es la mejor de las posibles, pero aseguran que es un paso adelante para que Catalunya disponga de más dinero y, sobre todo, tenga más incidencia en los impuestos que se recaudan en la comunidad. El pacto incluye que la Generalitat pueda gestionar casi el 80% del IVA que se paga en Catalunya y se sigue negociando que, en el futuro, pueda recaudar el 100% del IRPF. Son cartas, defiende ERC, a las que no se puede renunciar por posiciones maximalistas que difícilmente luego prosperarán en el Congreso. Junqueras, además, avisa de que se trata de un ahora o nunca, ya que no es descabellado pensar que el próximo gobierno sea del PP y Vox y esto entierre cualquier reforma de la financiación.
Patronales y sindicatos tienen un papel importante a la hora de crear un clima favorable o desfavorable a la nueva financiación
Las patronales no tienen voto en el Congreso, donde tarde o temprano se tendrá que votar el nuevo modelo, pero sí pueden tener un papel relevante -como los sindicatos- a la hora de que se genere en Catalunya un clima favorable a la propuesta que hay encima de la mesa. Y crear este clima puede ser decisivo para que la financiación avance en el Congreso, sobre todo si la votación es ajustada y acaba dependiendo de unos pocos votos, como los de Junts.
Evitar el 'pressing Junts'
El partido de Puigdemont ha sido muy crítico con la propuesta anunciada por ERC y el Gobierno, pero se no quiere quedar al margen del debate. Por este motivo, también ha hecho su propia ronda de contactos con las patronales. Se ha visto con Cecot, el G-8 (plataforma formada por organizaciones como Pimec, la Cambra de Comerç o la Fira) y también Foment del Treball. Las dos primeras citas las lideraron Jordi Turull y Toni Castellà, mientras que Carles Puigdemont fue quien se vio con el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, aprovechando un viaje de este a la capital europea. Sánchez Llibre, con quien el líder de Junts se ve de forma frecuente, hizo un comunicado muy duro nada más conocerse el contenido del nuevo modelo, lo que generó malestar en el Govern y también dentro de la patronal.
Pero los contactos no acabarán aquí. Junts tiene previsto verse con los integrantes del G-8 de manera individual, no descartan que haya reuniones en Waterloo con Puigdemont y también prevén una ronda de contactos con los sindicatos. El objetivo de estos movimientos es evitar que una unión de todos los agentes económicos derive en un 'pressing Junts'. Quieren que también haya algo de 'pressing ERC' para forzarlos a mejorar el acuerdo.
Junts tiene previsto verse también con los sindicatos para explicarles su posición
Cuando la propuesta llegue al Congreso, Junts presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo en el que defenderá el concierto económico y que Catalunya salga del régimen común. La estrategia es no quedar alineado con el PP y Vox en el 'no a todo', ahorrándose así el titular de que han rechazado más dinero para Catalunya junto a estos partidos. Pero, al optar por esta vía, también dejan la puerta abierta a una futura negociación. Al presentar un texto alternativo que ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal apoyarán, el resultado será que la iniciativa seguirá su tramitación parlamentaria.
Los equilibrios de las patronales
¿Y las patronales? Las organizaciones empresariales se han posicionado a medio camino entre ERC y Junts. Por un lado, celebran que el partido de Junqueras haya conseguido pactar una propuesta con el Gobierno, sobre todo, teniendo en cuenta que el modelo actual caducó hace 12 años. Por el otro, consideran que el pacto puede mejorarse y, es en este punto, en el que compran algunas propuestas del partido de Puigdemont. Por ejemplo, piden que el nuevo modelo tenga en cuenta la diferencia que existe en el coste de la vida entre algunas comunidades, lo que daría a Catalunya más recursos.
La mayor prueba de este equilibrio fue el posicionamiento conjunto que emitieron el jueves, asegurando que lo pactado entre ERC y Sánchez es un "buen punto de partida", pero que "no se puede considerar suficiente". La petición de las patronales es que los partidos "trabajen juntos" para mejorar el sistema durante el trámite parlamentario. Un trabajo en equipo que, Junts y ERC, hace años que no practican.
