Junts acusa a Podemos de "chantaje" y le reta a aclarar "por qué ha cambiado su planteamiento" con las competencias en inmigración

"Podemos nos tiene que decir por qué ha cambiado su planteamiento. Lo que no se puede hacer es jugar al chantaje y acusarnos por la mañana de racistas y por la tarde no sé qué". Así se ha expresado el secretario general de Junts, Jordi Turull, este sábado, preguntado por la decisión del partido de Ione Belarra de abrirse a negociar la delegación de competencias en inmigración que el Gobierno pactó con los posconvergentes, pero que quedó en nada por la negativa de los morados a aportar sus votos, imprescindibles por la artimética parlamentaria del Congreso.

Podemos ha pasado de exhibir un rechazo frontal a la norma -al considerar que se planteaba desde el racismo y que vinculaba inmigración e inseguridad- a mostrarse dispuesto a introducir cambios en algunos puntos y a contemplar un posible apoyo. Ese giro no es baladí, sino una moneda de cambio ligada a la regularización extraordinaria medio millar de migrantes que el Gobierno ha concedido a Podemos. Hasta que esa medida no sea efectiva -es decir, no esté "implementada", en palabras de Belarra-, no se pactará nada con Junts.

En este contexto, los posconvergentes consideran que Podemos está actuando desde el "chantaje" y reclaman que "aclare" cuál es su posición. "No sabemos si lo que quieren es que Catalunya tenga el mismo autogobierno que proponen Vox y el PP; fueron muy duros con este tema", ha añadido Turull en declaraciones a los periodistas desde la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), tras recordar que Podemos unió sus votos a PP y Vox para tumbar la ley el pasado septiembre en el Congreso.

Noticias relacionadas

Junts siempre ha dicho que la cuestión de fondo es ganar capacidad de gestión y autonomía para Catalunya, algo que Podemos siempre ha negado que sea un problema. Pese a las críticas, los posconvergentes se muestran dispuestos a revisar algunas partes del preámbulo, el apartado que más recelos despierta entre los morados, especialmente en lo referente a la idea de una inmigración "segura".