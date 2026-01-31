Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medida contra la contaminación

Ignacio Garriga (Vox) afirma que las ZBE son injustas porque "van a atentar contra la igualdad"

"Van a crear ciudadanos de primera y de segunda", ha asegurado este sábado en una protesta en Barcelona

El Govern restablece este sábado las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona

Ignacio Garriga, este sábado en Barcelona.

Ignacio Garriga, este sábado en Barcelona. / EUROPA PRESS

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que las zonas de bajas emisiones aplicadas en algunos municipios catalanes "van a atentar contra la igualdad, van a crear ciudadanos de primera y de segunda".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde la protesta organizada por Vox este sábado al mediodía en Barcelona, con coches que se han concentrado ante el Monumento a Colón de Barcelona cortando la circulación.

"Consideramos que es injusta, que es clasista y que es recaudatoria", ha añadido, y ha dicho que su formación está presentando alegaciones a la justicia para evitar su implementación.

