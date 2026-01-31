Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presos políticos

Feijóo celebra la amnistía en Venezuela, pero lamenta la "falta de presión" de España

El líder del PP vincula la decisión a una "orden de Estados Unidos" y censura "la posición que han tenido sobre este asunto" Pedro Sánchez y el expresidente Rodríguez Zapatero

Alberto Núñez Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo. / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela, una medida que vincula a una "orden de Estados Unidos" y que "debió" adoptarse "hace mucho tiempo con la presión" que, en su opinión, "nunca llegó" del Gobierno de España.

Feijóo cree que la propuesta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de sacar adelante una amnistía desde 1999 hasta la actualidad no nace de la "convicción", sino de una "orden de Estados Unidos", según ha manifestado este sábado en la red social X.

"Venezuela es un país mejor sin Maduro y Venezuela será un país aún mejor con Edmundo González y María Corina Machado. Pero en lo que ese momento llega, celebramos que la dictadura haga ahora por orden de Washington lo que debió hacer hace mucho tiempo con la presión (que nunca llegó) del Gobierno de España", sostiene el líder de la oposición.

Y en este punto lamenta "la posición que han tenido sobre este asunto" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Ojalá algún día conozcamos sus verdaderas motivaciones", ha añadido Feijóo, que ha precisado que el PP "introdujo a María Corina Machado en la reunión de los primeros ministros y presidentes" del Partido Popular Europeo, "haciendo de nexo entre Europa y la causa venezolana". "Nosotros no les fallaremos", ha concluido.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el viernes una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

