ERC apremia al PSC a "forzar al PSOE" para avanzar en la recaudación del IRPF

Pasada la parte más fuerte de la tormenta que provocó el colapso de Rodalies -y con el servicio aún sin normalidad-, el Govern retomará la semana que viene la negociación de unos presupuestos que ya discurre contra reloj. La consellera de Economia, Alícia Romero, aseguró el pasado jueves que mantiene el objetivo de tenerlos aprobados el 31 de marzo, pero, a las puertas de febrero, no hay nada cerrado. Sus socios preferentes, ERC y los Comuns, fijaron hace tiempo sus condiciones para aportar los votos imprescindibles y este sábado han vuelto a recordarlas.

Los republicanos ya tienen la parte más importante del pastel, que es el acuerdo para la financiación de Catalunya -pendiente de votarse en el Congreso y sin los apoyos necesarios aun garantizados-, pero no les basta eso para coger asiento en la negociación con el Executiu: quieren que haya avances sobre la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, una condición imprescindible para hablar de cuentas, tanto aquí como en Madrid. De ahí a que, este sábado, el portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, haya instado al PSC a "forzar al PSOE" a que muestre avances.

El IPRF, parado

"Ahora mismo no soy optimista. La cuestión del IRPF está parada. Pedimos al Govern y al PSC que se remanguen y que trabajen si quieren que haya presupuestos para este país", ha advertido Albert en declaraciones a los periodistas desde la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona). Esta carpeta se estaba debatiendo con el Gobierno en los últimos días, pero las conversaciones se frenaron por el trágico accidente que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba) y que se cobró la vida de 46 pasajeros.

Sobre esta cuestión del IRPF, ERC registró en septiembre del año pasado su proposición de ley en el Congreso para habilitar a Catalunya a recaudar el IRPF, pero todavía no la han llevado al pleno. La semana pasada, el líder de ERC, Oriol Junqueras, avisó que si el Gobierno no pone sobre la mesa un mecanismo para que Catalunya recaude el 100% de este impuesto, los republicanos reactivarán su proposición de ley para que se sustancie en el Congreso a finales de febrero.

Las sanciones de la ley de vivienda

También los Comuns han hecho un recordatorio al Govern desde la misma Fira de Molins de Rei. El portavoz en la Cámara catalana, David Cid, ha avisado que, en vista de que los trenes no están funcionando, al Executiu no le queda más remedio que avanzar en la carpeta de la vivienda. Por eso, ha insistido en que, para llegar a buen puerto en una negociación presupuestaria, es necesario ver sanciones para quienes incumplan la ley de la vivienda.

"No están saliendo adelante con los trenes, pero le toca cumplir y esta semana debe cumplir de una vez por todas en vivienda. Eso significa sanciones. 365 días, cero sanciones", ha espetado Cid, sobre un régimen sancionador que se aprobó hace un año en el Parlament, pero que no ha supuesto, de momento, ninguna multa. Fuentes de Economia aseguran que "llegarán", pero recuerdan que no es "tan rápido como les gustaría". "La gente tiene que saber que las limitaciones de los precios de la vivienda no se pueden saltar en Catalunya", ha añadido el diputado morado.

Esta semana, los Comuns tienen prevista una reunión con el Govern para abordar las cuentas públicas y hacer seguimiento de su acuerdo de investidura. La cita, programada para esta semana, se tuvo que aplazar por el accidente de Gelida, que causó la muerte de un maquinista en prácticas de 27 años.