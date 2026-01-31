ERC apremia al PSC a "forzar al PSOE" para avanzar en la recaudación del IRPF

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha apremiado este sábado al PSC a "forzar al PSOE" a que haya avances en la negociación sobre la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, condición imprescindible de los republicanos para empezar a hablar de presupuestos.

"Ahora mismo no soy optimista. La cuestión del IRPF está parada. Pedimos al Govern y al PSC que se remanguen y que trabajen si quieren que haya presupuestos para este país", ha advertido Albert en declaraciones a los periodistas desde la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona).

Albert ha reiterado que ERC quiere que haya unos nuevos presupuestos en Catalunya --los últimos aprobados son de 2023--, pero ha remarcado que para que sean "buenos" se requieren avances en la recaudación del IRPF.

Sobre esta cuestión del IRPF, ERC registró en septiembre del año pasado su proposición de ley en el Congreso para habilitar a Catalunya a recaudar el IRPF, pero todavía no la han llevado al pleno.

La semana pasada, el líder de ERC, Oriol Junqueras, avisó que si el Gobierno no pone sobre la mesa un mecanismo para que Catalunya recaude el 100 % del IRPF los republicanos reactivarán su proposición de ley para que se sustancie en el Congreso a finales de febrero.

Rodalies

Por otro lado, el portavoz adjunto de ERC ha llamado a la ciudadanía a participar a la manifestación del próximo 7 de febrero por la tarde, convocada por la Red de Plataformas de Usuarios de Trenes de Catalunya, para protestar por el estado de la Red de Rodalies.

"Queremos que sea multitudinaria. ERC estaremos presentes", ha señalado Albert, que ha reivindicado que su partido ha aportado "soluciones" y a la vez "exige el cumplimiento de los compromisos".

En la última semana, ERC ha pactado con el Govern y el Gobierno el incremento de los recursos destinados por parte del Estado a la red de Rodalies y que el consejero delegado de la nueva empresa mixta Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, asuma también la gestión de Renfe en Catalunya como medida para acelerar el traspaso y que la Generaliat tenga el mando único en esta red.