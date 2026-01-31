Cuestión de Estado
Comisión omnibus
El Partido Popular nos tiene acostumbrados esta legislatura a exprimir la mayoría absoluta de la que gozan en el Senado. Y así hemos visto cómo la comisión de investigación que inicialmente se creó para investigar los supuestos casos de corrupción relacionados con el llamado caso Koldo, ha ido ampliando su rango de actuación para usarla como ariete de oposición al Gobierno.
Los de Alberto Núñez Feijóo han hecho desfilar, incluso varias veces, a los más altos cargos del PSOE y del Gobierno, incluido el propio presidente del Ejecutivo.
Ahora, el Partido Popular ha citado para esta semana a Paco Salazar, exasesor de Moncloa que fue apartado de todas sus responsabilidades institucionales y del partido por denuncias de acoso, y a la aragonesa Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica, por una posible relación de una empresa familiar con otra relacionada con la trama Koldo.
Comparecencias que se producen las vísperas de que los aragoneses vayan a votar en las elecciones autonómicas del 8 de febrero. En las recientes elecciones extremeñas, el PP citó a Santos Cerdán días antes de la cita con las urnas.
Si en otras ocasiones los jueces o las resoluciones judiciales saltaban en mitad de una campaña, como ocurrió con la primera imputación de Begoña Gómez en las últimas elecciones europeas, ahora son las citaciones parlamentarias las que se cruzan en las campañas electorales.
