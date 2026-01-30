Junts y ERC denuncian en el Parlament que los Agentes Rurales reciban formación en instalaciones del ejército

Junts y ERC han registrado este viernes en el Parlament sendas baterías de preguntas en la que piden explicaciones el Govern por el hecho de que la semana que viene miembros de los Agentes Rurales de la Generalitat hayan sido convocados al cuartel militar de Sant Climent Sescebes (Girona) para recibir "formación en autodefensa".

En un comunicado, el partido de Carles Puigdemont ha explicado que su grupo parlamentario ha recibido la información de que la Conselleria de Interior ha enviado una circular a los agentes dictando "la obligatoriedad de llevar esta formación en instalaciones militares", lo que consideran que supone un cambio de criterio respecto a lo que se hacía hasta ahora.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha asegurado que esta formación se realizaba habitualmente en "gimnasios privados" o a través de los Mossos d'Esquadra y el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya y ha exigido saber "los motivos de este cambio" de criterio. "Es una muestra más del proceso de desnacionalización que pretende llevar a cabo este gobierno socialista", ha lamentado.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la formación se llevará a cabo en la instalación militar, pero no la impartirá el ejército, sino los propios Agentes Rurales. En otro comunicado, ERC ha protestado porque considera "absolutamente inadecuado" que un cuerpo de seguridad, ambiental y de proximidad como los Agentes Rurales reciba formación "en instalaciones militares del ejército".

Maniobras en Sant Climent Sescebes con soldados ucranianos. / Ferran Nadeu

"Evidencia un preocupante intento de españolización y militarización de las políticas de seguridad por parte del Govern de Salvador Illa, con la consellera Núria Parlon al frente del departamento de Interior", concluyen los republicanos, que ven inapropiado vincular un cuerpo de "naturaleza civil" con las instalaciones del ejército. En la base Sant Climent Sescebes, recientemente el ejército ha formado en tácticas de combate a la élite de la defensa ucraniana, según explicó EL PERIÓDICO en mayo de 2025.

Noticias relacionadas

Preguntas registradas

En las baterías de preguntas registradas, posconvergentes y republicanos exigen saber, entre otras cuestiones, los espacios concretos en los que se llevará la formación; si hay otras formaciones previstas en instalaciones del ejército y cuántos agentes rurales han sido convocados. Son preguntas que el Govern tiene el deber de responder por escrito en las próximas semanas, pero que los partidos también pueden llevar de forma oral a la próxima sesión de control al Govern en la Cámara catalana.