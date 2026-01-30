Guerra de conclusiones sobre el CIS en el Senado: El PSOE acusa al PP de atacar a Tezanos para cuestionar la "legitimidad" del Gobierno

Ha pasado más de un año y medio desde que el PP activó en el Senado una comisión de investigación sobre la gestión de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y cerca de una veintena de comparecientes han desfilado por la Cámara Alta para dar sus opiniones. Sin embargo, las conclusiones que han extraído PP y PSOE de estas citas no podrían ser más antagónicas.

Los populares, con mayoría absoluta en el Senado, han impuesto su dictamen, al que tuvo acceso EL PERIÓDICO, en la comisión celebrada este viernes. En el texto, el PP da por probado que Tezanos ha usado el CIS para "manipular" a la sociedad y que ha vulnerado "reiteradamente" los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y rigor científico del CIS. Sin embargo, los socialistas, que han presentado en la comisión su propuesta de conclusiones, denuncian que el PP ha "instrumentalizado" el Senado para atacar a Tezanos y con ello "cuestionar la legitimidad del Gobierno actual".

"La Comisión de investigación se constituyó para dar cobertura a determinadas falsedades y ataques personales que desde el año 2018 el Partido Popular y a sus asociados viene realizando al gobierno de España" y que, según apuntan, han materializado en la figura de Tezanos. Así, insisten en que los populares han hecho uso de la comisión para "difundir un relato prefabricado y falso, mediante la imposición de comparecientes básicamente afines o cercanos al PP", vetando la presencia de los sociólogos propuestos por el PSOE.

Opiniones contrapuestas

Tras esta denuncia, las conclusiones elevadas por el PSOE van dando respuesta a las críticas planteadas en el texto de los populares. El PP asegura que la comisión ha servido para comprobar que Tezanos ha incurrido en una "vulneración persistente, consciente y estructural de los principios esenciales de objetividad, neutralidad, imparcialidad y rigor científico". El PSOE considera lo contrario, que ha quedado "suficientemente acreditado" que el CIS actúa "en consonancia con los principios de objetivas, neutralidad, imparcialidad en su actuación, transparencia, colaboración y cooperación, calidad, rigor científico, mejora continua en su trabajo, ética profesional y responsabilidad pública".

Además, los socialistas rechazan el resto de reproches de los conservadores, asegurando que "ha quedado demostrado que es falso que el CIS se equivocó de manera general"; que la institución "no está desprestigiada" y se ha "modernizado"; que las encuestas "son las más fiables que se realizan en estos momentos"; que el CIS "funciona con mayor rigor científico, calidad y transparencia que algunas de las empresas demoscópicas privadas"; que no se ha suprimido ninguna serie histórica, como denuncia el PP; y que el incremento del gasto se debe a la "modernización tecnológica", al incremento de estudios que se realiza y la solución de la situación laboral de los encuestadores.

Las propuestas

Así, el PSOE concluye que la comisión solo ha sido una "estrategia de confrontación política" del PP con un propósito "impropio de utilizar sesgadamente el Senado" para "intentar acabar con el Gobierno. No obstante, los socialistas no han incluido ninguna propuesta de mejora de la institución. En este sentido, el PP sí plantea en la comisión, entre otros asuntos, que el próximo presidente sea elegido mediante un proceso público en el que se involucre a las Cortes Generales, de tal forma que este tenga "un mandato de autonomía y respaldo plural". Además, proponen que el presidente del CIS "no haya sido cargo público ni políticos en los últimos cinco años" y que tenga "dedicación exclusiva".