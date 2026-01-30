El caos en Rodalies agrieta la sintonía entre Transportes y la Generalitat

El caos ferroviario en Rodalies está haciendo aflorar un pulso entre el Gobierno central, concretamente el ministerio de Transportes, y el Govern de la Generalitat, que algunas fuentes socialistas estatales elevan a la categoría de "conflicto". El accidente de Gelida y el posterior colapso de la red ferroviaria está agrietando una sintonía que siempre se han encargado de rubricar Pedro Sánchez y Salvador Illa, entre quienes además existe una estrecha relación personal.

Lejos de reducirse la tensión a medida que se ha ido recuperando el servicio, pactando dimisiones o anunciando conjuntamente un incremento de la inversión en el plan de Rodalies hasta el 2030, el malestar se ha incrementado, según reconocen las mismas fuentes. Hasta el punto de que lanzan una llamada a la desescalada con cierto tono de advertencia. Se trataría de superar la etapa de crisis más política y enfocarse en una fase más estructural de mejora del servicio y las infraestructuras.

Unas relaciones "exigentes"

Desde el Govern de la Generalitat, donde la consigna del president Illa es que la cooperación se imponga siempre a la confrontación, son más comedidos a la hora de definir cómo es la interlocución con el ministerio de Puente. "Las relaciones no son difíciles, son cordiales; pero exigentes", resumen desde la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, bajo la batuta de Sílvia Paneque. De hecho, apuntan que no es baladí que Puente reconociera este jueves en el Senado que Rodalies es un "servicio pésimo" en Catalunya que requiere de más inversión. Cabe decir que no fue hasta ese momento cuando se refirió a la crisis ferroviaria.

No obstante, fuentes conocedoras de las negociaciones de los últimos días relatan que ha habido fricciones entre la parte catalana y los representantes de Renfe y Adif y que prueba de ello son los ceses que la Generalitat acabó exigiendo en ambas empresas públicas cuando el caos en los trenes sumó una sexta jornada y el desgaste era ya notorio para el Govern.

La consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, en rueda de prensa / ACN

Hasta ese momento, la consellera trató de ejercer de parachoques ante la "descoordinación" entre los dos gestores y el Govern medió con los maquinistas, tarea que corresponde a Renfe. No fue hasta el fin de semana pasado cuando el secretario de Estado Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, se desplazó a Catalunya. Para entonces el enfado de la Generalitat había escalado porque ese sábado empezaron a circular trenes cuando la madrugada anterior el Govern había ordenado suspender la circulación.

El contraste con Andalucía

Este choque contrasta con la sintonía que sí se destaca desde el Gobierno con la Junta de Andalucía, presidida por el popular Juanma Moreno, tras el accidente de Adamuz (Córdoba). La coordinación y lealtad institucional que se encargaron de destacar desde el primer día tanto Pedro Sánchez como Juanma Moreno se mantiene, a pesar de la ruptura de la tregua política por parte de Génova. El enfrentamiento político que preocupa a algunos miembros del Gobierno no es, por tanto, con la Junta, sino con la Generalitat.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, trató de destacar este jueves la "coordinación permanente con la Generalitat" durante la crisis ferroviaria en Catalunya. Si bien, también trató de compartir responsabilidades al asegurar que la reapertura del servicio anunciada el pasado miércoles, y que no se materializó al día siguiente, se hizo porque "en opinión de la Generalitat, Adif y Renfe, el servicio podría haberse retomado el jueves". Durante su comparecencia en el Senado, defendió que la gestión de Rodalies ha sido una prioridad de "primer nivel" para su departamento y que los responsables de Renfe y Adif, así como su número dos, Santano, han estado en Catalunya.

Óscar Puente, en el Senado. / José Luis Roca

Santano realizó una comparecencia conjunta el pasado domingo con Paneque, y al día siguiente esta última reclamó "responsabilidades". Tras ello se cesó al director ejecutivo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y al director general de operaciones y explotación de Adif, Raúl Míguez Bailo. Este mismo jueves, complacía a ERC al recoger el guante de la propuesta de que el consejero delegado de la nueva empresa Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, asuma ya una "función operativa" en Renfe tras el cese del director operativo. Con el fin de superar la bicefalia y acelerar el traspaso ferroviario.

La presencia de Santano, con quien la relación sí que es fluida, fue clave para mediar en la situación. Fuentes conocedoras de las relaciones apuntan que el principal problema es entre "el equipo" de Paneque y el de Puente, más que entre la consellera y el ministro. No obstante, este último no es un dirigente que sea santo de la devoción del Govern de Salvador Illa, poco dado a los exabruptos o respuestas altisonantes que sí caracterizan al ministro.

Peticiones de dimisión

En medio de esta tensión, con petición de responsabilidades de los socialistas catalanes y la reclamación directa de ERC y Junts de dimisión al ministro de Transportes, como se encargaron de reiterar en el pleno extraordinario de la Cámara Alta, Pedro Sánchez mantiene su total respaldo a Puente. Así lo manifestó en la reunión del Consejo de Ministros de este martes, saliendo en defensa de su gestión, y poco después lo arropó en público entrando juntos al pleno del Congreso. Previamente, habían estado reunidos en la sala de Gobierno del hemiciclo. De la misma manera, Illa ha cerrado filas con Paneque pese a que la mayoría de la oposición, ERC incluida, han pedido su cese.

Las plataformas de usuarios de Rodalies convocan una manifestación el 7 de febrero en Barcelona. / Martí Sosa

Puente cuenta así con la confianza del presidente del Gobierno, mientras la oposición eleva el tono para reclamar su dimisión. "No fue un suceso extraño: lo avisaron los viajeros, maquinistas y los senadores del PP. O no sabía el estado real de la infraestructura y mintió por instinto político o mintió para proteger al Gobierno. Usted debe dimitir. Tiene la obligación moral y política", lo instaba en el debate del Senado el representante del PP, Antonio Gilván. Desde UPN, María del Mar Caballero, lo situó como "el responsable último del servicio de ferrocarril" y le acusó de no aportar datos veraces tras el accidente para reclamar que diese un paso al lado. Igual de tajante fue el senador de Junts, Eduard Pujol; "Dimita, esto se ha acabado”.

Lejos de haberse superado el bache, la vista está a hora puesta en si el lunes los trenes circularán “con normalidad” en Catalunya, como ha prometido Paneque, o si el galimatías ferroviario sigue sumando nuevos capítulos. Además, está por ver cómo y cuándo se materializa que el responsable de la empresa mixta de Rodalies asuma también el liderazgo de Renfe en Catalunya, como ha pactado el Govern con ERC, algo que también le tocará gestionar a Puente y que puede volver a soliviantar a los maquinistas, que tienen ya una huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero.