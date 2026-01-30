El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, tajante con la polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública a su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y personas vinculadas con el Consistorio. “Que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar", ha advertido el regidor, quien ha ordenado este miércoles la apertura de un expediente de aclaración de hechos y ha asegurado que pondrá el asunto en manos de la Fiscalía.

El primer edil ha recalcado que "llegará hasta el final", por si se pudiera haber cometido alguna irregularidad en este proceso, y que pondrá en conocimiento de la Justicia "la menor sospecha" sobre la tramitación de este expediente urbanístico.

"Informaré con todo detalle"

"Si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevará el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda", ha indicado Barcala, quien se ha comprometido a "informar con todo detalle de la tramitación del expediente durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión" definitiva. "Este mismo miércoles pedí al secretario general del Ayuntamiento que iniciara un expediente de averiguación de hechos", ha añadido.

En concreto, el informe de averiguación de hechos ordenado por el alcalde requiere información a la Concejalía de Urbanismo, a la de Patrimonio y a la de Contratación. A estos departamentos municipales se les solicita que informen de la relación de personal que ha participado en el expediente urbanístico, independientemente de su condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área.

Promoción polémica

Tal y como publica hoy este diario, al menos una concejala, los dos hijos de una directora general y un arquitecto de Urbanismo han sido agraciados con viviendas en la primera promoción pública que se ha construido en la ciudad en dos décadas.

Se trata de una urbanización de 134 pisos de tres y cuatro dormitorios con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios comunes, que ha sido levantada sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas mediante un proceso previo de enajenación. Todo ello, en medio de una extraordinaria tensión avivada por una insostenible falta de alojamiento y precios prohibitivos.

Urbanización de 134 viviendas

La promoción afectada es el residencial Les Naus, una urbanización de 134 viviendas de tres y cuatro dormitorios levantada sobre una parcela municipal de 8.618 metros cuadrados en el entorno de la Condomina, entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés. El suelo municipal fue enajenado y adjudicado en marzo de 2022 a la Cooperativa Residencial Les Naus por 6,67 millones de euros y las viviendas constan en el Registro de la Propiedad con “calificación definitiva de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública”.

Figuran como propietarios de cuatro de estas viviendas la edil de Urbanismo desde junio de 2023, Rocío Gómez; los dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman; y Francisco Nieto, arquitecto municipal del área de Urbanismo. En el caso de la concejala, el Registro recoge la adquisición de una mitad indivisa del pleno dominio de una vivienda de 89,39 m² útiles, completada con plaza de garaje y trastero, por un importe total que supera ligeramente los 200.000 euros, mientras que su pareja figura como titular de la otra mitad en idénticas condiciones.

Los hijos de Pérez-Hickman adquirieron dos viviendas contiguas en una planta octava, también con garaje y trastero, con importes aproximados de 200.000 y cerca de 230.000 euros según el tamaño, y que el arquitecto municipal escrituró un piso de 80,66 m² útiles en una tercera planta por un importe inferior a 200.000 euros. Fuentes del equipo de gobierno señalan que Gómez optó a la vivienda antes de entrar en política y que no ha tenido relación alguna con este expediente, mientras que fuentes conocedoras del proceso apuntan que podría haber más adjudicatarios con algún tipo de vínculo con el Ayuntamiento.