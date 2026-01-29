El PP catalán se desmarca del "pacto de país" propuesto por el Govern para atajar la crisis de Rodalies: "No participaremos de este teatro"

El vicesecretario del partido con competencias en Transportes, Juan Bravo, ha viajado este jueves a Catalunya para acompañar al portavoz popular en el Parlament, Juan Fernández, a una reunión con expertos y plataformas de usuarios de trenes para escuchar sus demandas, tras una semana marcada por un servicio prácticamente paralizado. "El sistema ferroviario era un referente no hace tanto; hoy no. Rodalies ha pasado a ser tercermundista; ahora lo único que genera es incertidumbre", ha declarado Bravo.

El dirigente del popular, que forma parte del núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que es necesario hacer "autocrítica" de la gestión de los trenes, también de los gobiernos anteriores del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy, por la baja inversión. Sin embargo, Bravo ha insistido en que la situación del país "no se puede comparar" con la actual, y ha achacado al ministro Óscar Puente, de quien piden la dimisión, no haber invertido los millones de euros de Next Generation en infraestructuras. "Podemos hacer autocrítica con la inversión, pero con el PP Rodalies llegaba a tiempo; es injusto y surrealista cargar contra gobiernos anteriores", ha añadido Fernández.

En clave catalana, el portavoz del PP en el Parlament ha rechazado formar parte del "pacto de país" que propuso el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en la comparecencia que hizo el miércoles en calidad de president en funciones, mientras Salvador Illa sigue hospitalizado. Para Fernández se trata de un "teatro para acontentar a Junts y ERC" del que, ha asegurado, no van a participar. "Estamos a disposición de los ciudadanos catalanes para solucionar la crisis [...] pero lo que se necesita son nuevas elecciones y estabilidad", ha apuntado. En la misma rueda de prensa, en el Parlament, los populares han anunciado que secudan las manifestaciones convocadas por las plataformas de usuarios conra Rodalies.

También se plantean, según fuentes populares, impulsar una comisión de investigación en el Parlament sobre el accidente ferroviario en Gelida, que se llevó por delante la vida de un maquinista, en línea con el anuncio de este jueves de Feijóo de crear una comisión igual en el Senado, también por el accidente de Córdoba. Aun así, el grupo parlamentario popular no tiene diputados suficientes para solicitarlo solo, así que debería buscar apoyos, en concreto, 12 votos más o dos partidos.

Noticias relacionadas

En la misma línea, el líder de filas del PP ha considerado que el pacto del PSC con ERC para que el responsable de la empresa mixta de Rodalies asuma también la gestión de Renfe en Catalunya es una forma de "pagar el silencio" de la oposición, para que rebajen su tono a la hora de pedir dimisiones. De momento, todos los partidos -salvo Comuns- han pedido el cese de la consellera Sílvia Paneque y del ministro Puente. Este último comparecerá en el Senado para rendir cuentas de su gestión, una participación de la que Bravo ha asegurado que solo esperan el anuncio de su dimisión.