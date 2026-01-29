El Parlament rechaza por cuarta vez el concierto económico en pleno debate sobre la financiación

El Parlament ha rechazado este jueves un concierto económico para Catalunya. No es la primera vez que se vota un texto de estas características, de hecho, se ha votado hasta cuatro veces en el último año. Todas ellas a iniciativa de Junts y con idéntico desenlace. La más reciente fue en noviembre, pero también formó parte de las resoluciones del debate de política general de octubre y en un pleno en el pasado mes de julio. Los posconvergentes han conseguido el apoyo de ERC y la CUP. El PSC ha votado en contra, igual que PP y Vox, mientras que la los Comuns y Aliança Catalana se han abstenido.

Sin embargo, el contexto ha cambiado respecto a las tres ocasiones anteriores, ya que es la primera vez que la cuestión se somete a votación tras el pacto entre ERC y el Gobierno. El nuevo modelo propuesto por el Ejecutivo prevé aumentar en 4.686 millones de euros la aportación que recibirá la Generalitat en 2027. La cifra no es menor, equivale prácticamente a todo el presupuesto que destina la Generalitat al año a mantener el sistema de atención primaria, a la mitad del presupuesto destinado a educación o a 1,5 veces el dinero que destina a políticas sociales. Sin embargo, no es el "concierto económico solidario" que prometieron, como se encarga de recordar Junts cada vez que tiene la ocasión.

El pleno de este jueves no ha sido una excepción. "Algunos hicieron rueda de prensa hablando de 'concierto económico solidario' y sus militantes votaron soberanía fiscal, pero la singularidad no está por ninguna parte, la ordinalidad no está garantizada y normativamente no ganamos nada", les ha echado en cara el diputado Toni Castellà durante la sesión. El posconvergente ha vuelto a defender que Catalunya debe salir de la LOFCA y ha asegurado que hay una "oportunidad histórica" de conseguirlo cuando la cuestión llegue al Congreso, donde los votos de Junts serán determinantes. "Si la solidaridad es impuesta por un régimen común se llama expolio", ha rematado, apelando a la consellera de Economia, Alicia Romero, que el pasado martes defendió que un modelo como el vasco no es "solidario" con el resto de comunidades.

ERC ha apoyado la moción por estar a favor del "objetivo", pero ha reprochado a los posconvergentes sus "intenciones" a la hora de promover este texto, cuando su partido ya ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno. El diputado Albert Salvadó ha acusado a Junts de tratar de "justificar" su futuro rechazo al nuevo modelo y a "4.700 millones más para Catalunya". "Junts renuncia a formar parte de la solución, están instalados en el todo o nada", les ha afeado. Asimismo, el republicano ha sacado pecho del acuerdo y ha asegurado que ha costado "mucho esfuerzo". "Este juego al que juegan es muy fácil, da mucha rentabilidad electoral, pero para el país es demoledor. Con desearlo y cerrar los ojos muy fuerte no se conseguirá", ha rematado, recordando la actual aritmética del Congreso.

El PSC, por su parte, les ha acusado de estar en una "pantalla pasada" y en un "callejón sin salida", y les ha instado a hacer "política útil".

El texto que se ha rechazado defendía que "el sistema de financiación más justo" para Catalunya era el concierto económico, y que debía aplicarse "mediante una ley específica que regule su funcionamiento, fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)". "Esta ley debe prever que la Generalitat tenga la plena soberanía fiscal y normativa sobre todos los impuestos recaudados en Catalunya, así como la exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección solo a través de la Agència Tributària de Catalunya", proseguía el texto, que también dejaba claro que Catalunya haría una "aportación solidaria" al pote comú que sería "decidida por la Generalitat". ERC también ha apoyado el punto que denunciaba "el déficit fiscal, cuantificado en 22.000 millones.