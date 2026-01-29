En el Parlament
Catalunya reconoce la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones con los votos de PSC, Junts, PPC, Vox y AC
Los hermanos de la cocinera asesinada en Mas d'Enric: "Necesitamos que el Govern admita qué falló para cerrar el duelo"
El Parlament ha aprobado finalmente este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos a los Mossos d’Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido 103 votos favorables, con el apoyo de Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, los Comuns y la CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada.
Estos grupos han considerado la medida un "retroceso" y han advertido de que "no aportará ninguna solución" a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en la prisión de Mas d’Enric, a manos de un interno.
Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabaja en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es "dar seguridad y protección jurídica" a estos trabajadores.
También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ejercicio de su trabajo, siempre que no exista dolo o negligencia.
