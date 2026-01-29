Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catalunya reconoce la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones con los votos de PSC, Junts, PPC, Vox y AC

Barcelona
El Parlament ha aprobado finalmente este jueves la reforma para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, equiparándolos a los Mossos d’Esquadra. Se trata de una proposición de ley del PSC que ha recibido 103 votos favorables, con el apoyo de Junts, el PPC, Vox y Aliança Catalana. Por su parte, ERC, los Comuns y la CUP habían presentado una enmienda a la totalidad conjunta, que ha sido rechazada.

Estos grupos han considerado la medida un "retroceso" y han advertido de que "no aportará ninguna solución" a los centros penitenciarios. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en la prisión de Mas d’Enric, a manos de un interno.

Concretamente, la reforma aprobada consta de un artículo único que reconoce la condición de agentes de la autoridad al personal funcionario y directivo de los centros penitenciarios que trabaja en funciones de régimen interior. El objetivo, según el texto, es "dar seguridad y protección jurídica" a estos trabajadores.

También recoge la obligación de la Generalitat de indemnizarlos en caso de lesiones y daños materiales en el ejercicio de su trabajo, siempre que no exista dolo o negligencia.

