El Govern celebra que Foment "haya rectificado" sobre la financiación y urge a Junts a apoyarla

En el Palau de la Generalitat han recibido con los brazos abiertos el comunicado conjunto de las principales patronales catalanas sobre el sistema de financiación que presentó el Gobierno hace unas semanas. No tanto por su contenido -creen que es un "punto de partida", pero "no suficiente"- sino por el hecho de que Foment del Treball se haya sumado al sello junto al G8 catalán: la Cambra de Comerç de Barcelona, el Cercle d’Economia, Pimec, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d’Economistes y la Fira de Barcelona. "Es una buena noticia que Foment haya rectificado su posición y ahora se incorpore al consenso", ha declarado la consellera de Economia, Alícia Romero, en declaraciones a los medios en el Parlament.

Las relaciones entre el Govern y la patronal liderada por Josep Sánchez Llibre no pasan por su mejor momento, a cuenta de las discrepancias hechas públicas por Foment del Treball tras presentarse el modelo de financiación. Foment lo consideró "insuficiente" mediante un comunicado del que el president, Salvador Illa, se enteró por la prensa, algo que no sentó nada bien. De ahí que, este jueves, el Executiu haya interpretado el gesto de Foment como una forma de recoger cable. "Foment forma parte de la realidad económica del país […] y, tras un trabajo que le pedimos riguroso y acurado, ha decidido sumarse a este consenso. Estamos realmente satisfechos", ha remachado Romero.

La titular de Economia reconoce que, en su comunicado, los agentes económicos remarcan que la propuesta de modelo "supone una mejora sustancial" respecto al actual, pero que todavía está lejos de satisfacer todas sus demandas. Entre ellas, que se tenga en cuenta el coste de la vida en el cálculo de la población ajustada. "Lo hemos reconocido: es un elemento que al final no se ha incorporado y que nosotros defendimos", ha explicado Romero. "Todavía tenemos que seguir trabajando con la financiación de las competencias no homogéneas y nuestras singularidades, en ello seguimos trabajando desde la Conselleria con el Gobierno", ha señalado .

Aun así, desde el Executiu se aferran a la petición del empresariado catalán de que las fuerzas políticas se unan para trabajar conjuntamente en "profundizar en la reforma del sistema". Ahí es donde Romero se ha dirigido a Junts: "Piden que los grupos parlamentarios trabajen con unidad y con actitud constructiva y positiva para que se apruebe el modelo. Entiendo que se lo piden a todas las fuerzas y, también, a Junts".

La reacción de Junts

El partido de Carles Puigdemont, que en los últimos días se ha reunido con las patronales, también ha considerado una "buena noticia" el comunicado, aunque hacen una interpretación diferente. Según el diputado Antoni Castellà, los empresarios han "enmendado" al Govern. "Nos dijeron que contaban con su aval, y han tenido que salir a rectificarlo. El Govern nos mintió en esta posición", ha defendido. El también vicepresidente de Junts ha puesto el acento en que dichas organizaciones consideran "insuficiente" el modelo pactado, pero ha evitado valorar que consideren un "punto de partida" la propuesta de Hacienda.

Preguntado por ello, Castellà ha sotenido que "el punto de partida es abrir el debate". "El Govern dijo que era un punto y final", ha proseguido, al tiempo que ha insistido en que su propuesta es que Catalunya salga del régimen común. "El concierto económico blinda todas y cada una de las reivindicaciones que hoy hacen en este documento nuestras patronales", ha rematado el parlamentario.