Accidente Adamuz
Feijóo anuncia que el PP pedirá una comisión de investigación por la "crisis ferroviaria"
El presidente del PP ve una "irresponsabilidad" la regularización porque abre "al descontrol": "Entrar de forma ilegal no puede ser la alfombra roja"
El presidente del Partido Popular anunció este jueves que van a impulsar una comisión de investigación en el Senado para conocer los detalles de la "crisis ferroviaria", al margen de las investigaciones judiciales y técnicas abiertas, porque considera que el Gobierno ha mentido con los datos que hay ido aportando tras el siniestro de Adamuz, el accidente de Rodalies en Gelida y el caos en la red.
Según Alberto Núñez Feijóo, la necesidad de esta comisión se produce porque "la única certeza que tenemos de después de 10 días de los 46 muertos, la única certeza que tenemos es que nos han mentido, que aquello no estaba renovado, que aquel mantenimiento era incorrecto, que no se renovó la vía de punto a punto, que la vía es un conjunto de ensamblajes entre carriles antiguos y carriles nuevos, que los maquinistas habían advertido más de 20 veces en esos puntos había irregularidades cuando pasaban con los trenes que habían solicitado desde el mes de agosto que bajase la velocidad".
"Nos han mentido durante todo este tiempo", insistió, el presidente del PP antes de añadir que "esta negligencia continuada en el mantenimiento de la red ferroviaria del AVE y de las Rodalies en Cataluña es una negligencia política de primer nivel".
Huelva acoge esta tarde un funeral por las víctimas al que acuden los Reyes. Para el presidente del PP, Pedro Sánchez no acude a la misa funeral por las víctimas porque "no quiere acompañar a las víctimas" y lo alude a un "problema de conciencia" porque "durante mucho tiempo el mantemiento de las vías fue negligente" tras la liberalización en 2022 del sector ferroviario.
Regularización migrantes
Por otro lado, en una entrevista en Antena 3, Feijóo continua en su posición crítica a la medida impulsada por el Gobierno para regular a las personas migrantes que acrediten haber llegado a España hasta finales de 2025. Para Alberto Núñez Feijóo la iniciativa "va en contra de lo que están haciendo todos los socios de la Unión Europea, que están controlando la inmigración" mientras en España se está "abriendo al descontrol"; "va en contra del pacto de inmigración y asilo firmado por los jefes de gobierno de la Unión Europea"; y "porque provoca un efecto llamada evidente". Es más, para Feijóo "entrar de forma ilegal en España no puede ser la alfombra roja para obtener la residencia legal en España" .
En una entrevista en Antena 3, Feijóo denuncia que a Pedro Sánchez "no le importa la inmigración", sino que solo busca medidas que le permitan su continuidad en el Ejecutivo.
