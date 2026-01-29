ERC y Junts exigen a Puente que dimita por los accidentes ferroviarios y el resto de socios pide una investigación "transparente"

Este jueves se ha materializado una mayoría absoluta de las Cortes Generales que exige la dimisión inmediata de Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se cobraron la vida de 46 personas en total. A los gritos de "dimisión, dimisión, dimisión" que ha lanzado la bancada del PP en el Senado se han sumado después los portavoces de ERC y Junts que, por primera vez, le han dicho a la cara al ministro de Transportes que debe dejar el cargo. El resto de socios -EH Bildu, PNV y BNG- le han dado un poco de oxígeno, exigiéndole una investigación "transparente" que señale las "responsabilidades".

"Ministro, usted hoy es un ministro que ha dimitido de facto de su responsabilidad con Catalunya", le ha espetado la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, que ha echado en cara a Puente que no haya acudido a Catalunya para poner "al mando para liderar" la crisis "caótica" que ha vivido el servicio de Rodalies durante los últimos días. "Que Rodalies deje de funcionar una semana ya no es extraordinario ni para usted", le ha espetado.

Bailac también ha tenido reproches porque se halla "relegado a segundo plano el mantenimiento preventivo de la alta velocidad", primando la construcción de más kilómetros de vía. Así, ha recordado que su formación, por boca de su líder, Oriol Junqueras, ya pidió su dimisión a comienzo de semana. Esta exigencia la ha compartido también el senador de Junts Eduard Pujol: "Usted debe dimitir. Señor Puente, dimita. Esto se ha acabado. En el caso de Rodalies usted estaba avisado".

El senador posconvergente ha puesto el acento en el caos de Rodalies, una "no movilidad insufrible", y en el traspaso de Renfe a la Generalitat: "Los dos son resultado de una incapacidad extrema y de unos Gobierno del PP y del PSOE que son los responsables de estos dos fiascos mayúsculos". Luego, en referencia al accidente de Adamuz, ha coincidido con Bailac, criticando que España haya tenido "aires de grandeza" en la construcción de la segunda mayor red de alta velocidad del mundo que después no se cuida.

La investigación

No ha sido esta la tónica general entre el resto de socios. Los otros aliados han dado cierto margen al ministro de Transportes, aunque le han exigido que realice una investigación "transparente" que permita señalar a los responsables de los accidentes. "Pedirle que se centre en la atención a las víctimas y a los familiares, en que se investigue a fondo las causas, que se saquen los aprendizajes necesarios, que haya transparencias y que se tomen todas las medidas necesarias para que no vuelvan a suceder accidentes como este", le ha espetado el senador del PNV, Igotz López.