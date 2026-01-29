Camps se va a Barcelona a vender a la elite catalana su proyecto alternativo a Llorca

Podría decirse que el 'expresident' Francisco Camps ha entrado en una nueva etapa de la campaña interna que protagoniza para recuperar el liderazgo del PP valenciano: la de 'internacionalizar' el conflicto. El exjefe del Consell ha pasado los tres últimos días en Barcelona, atendiendo un proyecto personal, y ha aprovechado para hacer proselitismo de su causa.

Según ha explicado él mismo a través de las redes sociales, Camps se ha reunido en este viaje con directores de medios de prensa, radio y televisión, así como con representantes de la sociedad civil en un encuentro que se produjo en el Círculo Ecuestre, uno de los reductos más selectos de la burguesía catalana conservadora.

Además de comentar la situación política y económica del país, Camps ha presentado el proyecto que lidera, con la intención de disputar a Juanfran Pérez Llorca la candidatura del PPCV a las próximas elecciones autonómica de 2027. Para ello, insiste, debe celebrarse ya el congreso regional, donde optará a la presidencia del partido legitimándose a través de sus mayorías absolutras.

Camps estaba este miércoles en Barcelona (grabó un vídeo a los pies de la estatua de Colón) mientras Pérez Llorca se encontraba en la capital de España. Cataluña no fue precisamente uno de los territorios que más frecuentó Camps en sus años de 'president'. Siguiendo aquel eje que dibujó Aznar, el expresident elevó la frontera con los vecinos del norte coincidiendo con los años de Zapatero en la Moncloa y el tripartito de izquierda dominando la política catalana, primero con Maragall y luego con Montilla.

Frente al fantasma del expansionismo catalán, lo de Camps fue, más bien, fomentar aquel primer Eje de la Prosperidad con los populares Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y Jaume Matas en Baleares, que terminó de mala manera. Camps, en realidad, ni siquiera cruzó el Sénia en 2008 para acercarse al Monestir de Poblet, donde reposan los restos de Jaume I, cuando se celebró allí el 800 aniversario de su nacimiento y se reunieron los presidentes de la antigua Corona de Aragón: Montilla, Antich e Iglesias.

Ese vínculo preferente con Madrid lo inauguró Eduardo Zaplana, aunque él sí mantuvo canales abiertos con la Generalitat de Jordi Pujol, cuando los conservadores catalanes eran aliados de José María Aznar.

Ahora, es Juanfran Pérez Llorca quien parece interesado en matener vivo el eje popular Madrid-Valencia, con este primer encuentro bilateral mantenido hace unos días con Ayuso, su primera incursión en el mapa de la política nacional.