Artur Mas, expresidente de la Generalitat: "Puigdemont quizá no es capaz de aglutinar, pero debe estar"

A punto de soplar setenta velas, a Artur Mas se le ve radiante, disfrutando de su papel de expresidente. En virtud del privilegio que ostenta como expresidente de Catalunya y por el reclamo que supone para el electorado de la antigua Convergència, Mas recorre todo el país recordando los años «durísimos» que asegura que le tocó vivir en la plaza Sant Jaume, pero también aportando soluciones a las cuestiones que preocupan a la ciudadanía de la Catalunya de 2026.

Vivienda, seguridad, municipalismo, soberanía, actualidad de la política nacional… Artur Mas aborda cualquiera de las cuestiones que se le plantean con el mismo aplomo del que hacía gala en el atril del Parlament y con un encanto político que todavía hace las delicias de su electorado histórico. Afable, risueño, locuaz y con la confianza intacta con la que enamoraba en las portadas, Mas atiende a Regió7, diario del grupo Prensa Ibérica, en el Voilà de Manresa, justo antes de una conversación pública con Ramon Bacardit, el aspirante de la neoconvergencia local para recuperar la vara de mando de la capital del Bages.

Ha venido para apoyar a Ramon Bacardit como candidato a la alcaldía por Junts. ¿Ve una necesidad de cambio político en la ciudad?

Sí. Manresa es una ciudad que tiene una posición geográfica privilegiada, está razonablemente bien conectada y razonablemente bien equipada, pero con un gran potencial desaprovechado. Con 80.000 habitantes, la ciudad tiene la dimensión suficiente como para tener una energía y una dinámica superiores a las que tiene hoy.

¿En qué sentido?

En potencial económico, tecnológico, de absorción de talento, universitario, de dinámicas culturales y turísticas, de crear un urbanismo que permita crecer de forma ordenada, pero también con gente que aporte valor a la sociedad y al conjunto de la comarca, un valor significativo de talento.

¿Potenciales que la ciudad está desaprovechando ahora?

No digo que se desaproveche todo. No quiero dar una visión pesimista. Lo que digo es que una ciudad que tiene esta realidad y este potencial debería aprovecharlo más. Y tengo la sensación de que no es así.

¿Qué mensajes le daría a Ramon Bacardit para poder ganar la alcaldía?

Fundamentalmente, tres. El primero es «preséntate con un proyecto claro, independientemente de si gusta a todo el mundo o no». Si gusta a una mayoría, ya es suficiente. El segundo mensaje sería «escucha y sé muy cercano a la gente». Porque en un momento en que impera la dinámica de las redes sociales, cierto distanciamiento y un cierto individualismo, lo que muchas veces se echa en falta en los políticos es la proximidad directa con la gente, la capacidad de escuchar y la empatía respecto a las inquietudes y aspiraciones de los ciudadanos. Y eso significa contacto directo, no solo a través de los medios y las pantallas, sino de manera personal. Y el tercero que le diría es «agrupa a tu alrededor a toda aquella gente que en algún momento se haya podido dispersar y que, en mayor o menor medida, comulgue con el mismo proyecto». Sabemos que ha habido cierta dispersión; ha pasado lo que ha pasado, pero si todo eso se vuelve a juntar y todo el mundo hace piña, las opciones de ganar son grandes.

El independentismo, en general, se ha desagregado. ¿Cómo valora hoy la situación del soberanismo?

Estamos claramente peor, y tenemos una prueba empírica: con la composición del Parlament de Catalunya hemos pasado en unos años de una mayoría a favor de la independencia a otra en la que los partidos de estricta obediencia catalana, aquellos que no dependen en absoluto de Madrid, no suman, no tienen mayoría. Hemos pasado de la independencia a la máxima dependencia, algo que no tiene ningún sentido. Esto quiere decir que hay cosas que no se han hecho bien.

¿Y a qué atribuye esta desafección?

Fundamentalmente a dos grandes razones. La primera es que la represión del Estado ha hecho mella. La segunda es que el mundo independentista, en lugar de hacer piña, se ha desunido y cada cual ha ido por su lado. Esto ha provocado desencanto y frustración en muchas personas.

¿La antigua Convergència i Unió hoy volvería a ganar elecciones?

Podría hacerlo lo que Convergència debería representar hoy, en 2026, que no es lo mismo que en el año 2000, porque el país ha cambiado mucho. Convergència hoy no existe, pero eso no quiere decir que no haya mucha gente que se identifique, actualizada, con un proyecto de país que durante muchos años representó Convergència.

¿Reclama un retorno de Convergència?

No es un retorno; para mí es llenar un vacío que se ha producido en estos últimos años. Hay mucha gente del centro amplio que no se siente cómoda ni con la derecha estricta ni con posiciones de izquierda poco liberales. Falta alguien que la represente bien.

¿Considera un error el final de CiU?

Todo debe situarse en el contexto del momento. Convergència y Unió se separaron en 2015 porque había un bien superior para el país: independencia sí o independencia no. Una parte de Unió no quiso seguir.

¿Y en este contexto el president Puigdemont tendría sitio?

Evidentemente que sí. El president Puigdemont quizá no es capaz de aglutinar, pero debe estar.

¿Está siguiendo el juicio de la familia Pujol?

Llega absolutamente a destiempo. Han pasado 12 años desde la confesión del president Pujol. Hoy tiene 95 años y no puede defenderse con garantías.

¿Cómo ve hoy Catalunya?

Veo el país mejor que la política del país. Ese sería el resumen.

¿Volverá Artur Mas a la arena política?

Hace diez años, pudiendo quedarme en la Generalitat, me fui. Ahora Junts me ha ofrecido ser candidato a la alcaldía de Barcelona y, pudiendo volver, he dicho que no. Ya he respondido.