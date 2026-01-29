Rull se reúne con Armengol y escenifican una nueva etapa de relaciones institucionales

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha desplegado este miércoles en Barcelona una agenda con dos encuentros diferentes -una visita al Institut d’Estudis Catalans (IEC) y otra al Parlament- con la voluntad de consolidar una relación más estable, normalizada y reconocible entre las instituciones del Estado y Catalunya, tanto en el terreno político como en el simbólico y cultural.

Por un lado, Armengol ha visitado el Parlament, donde ha sido recibida por su presidente, Josep Rull, y por el conjunto de la Mesa. El encuentro, de carácter estrictamente institucional y sin declaraciones públicas, tiene mucho valor simbólico, pues es el primero que se produce entre ambas autoridades desde antes del 'procés'. La última vez que tuvo lugar una cita así fue en marzo de 2009, entre el entonces presidente del Parlament, Ernest Benach (ERC) y el jefe de la Cámara baja, José Bono (PSOE).

Rull, hoy máxima autoridad del hemiciclo catalán, fue uno de los dirigentes independentistas condenados y encarcelados por el 1-O, de Junts, por lo que su recepción a su homóloga en Madrid, del PSOE, escenifica no solo un cambio de clima respecto a los años de mayor confrontación, sino una muestra de normalización institucional.

Dos horas de reunión

La presidenta del Congreso ha sido recibida a su llegada por Rull y acompañada al despacho de audiencias, donde ha saludado a la vicepresidenta primera, Raquel Sans; al vicepresidente segundo, David Pérez, y a los secretarios Glòria Freixa, Juli Fernàndez, Rosa Maria Ibarra y Judit Alcalá. Tras el encuentro, ambos presidentes de las cámaras han mantenido una reunión privada que ha durado unas dos horas, según fuentes conocedoras.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, saluda al conseller de Presidència, Albert Dalmau. / ACN

Armengol ha firmado en el libro de honor del Parlament, ha intercambiado obsequios con el presidente y se ha hecho la fotografía institucional en el salón de sesiones. En la escalera de honor, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en funciones de president por la hospitalización de Illa, también ha saludado a ambos.

Rull ha entregado a Armengol una reproducción de 'Desconsol', la escultura de Josep Llimona situada frente al Parlament, junto con un libro sobre la historia de la Cámara. La presidenta del Congreso le ha correspondido con una reproducción de una campana del siglo XIX, utilizada históricamente para ordenar los plenos del Congreso, además del libro 'Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia'.

Convenio con el IEC

La visita al Parlament se ha producido el mismo día en que Armengol ha firmado en Barcelona un convenio entre el Congreso de los Diputados y el Institut d’Estudis Catalans (IEC) para la publicación y difusión en catalán de las iniciativas legislativas tramitadas en la Cámara baja. El acuerdo, suscrito junto a la presidenta del IEC, Teresa Cabré, tendrá una vigencia de dos años, prorrogables, y sitúa al catalán al mismo nivel que el gallego, el euskera y el valenciano, lenguas que ya cuentan con convenios similares.

El IEC será el encargado de facilitar las versiones normalizadas en catalán -tanto en el estándar general como en las variedades propias de Catalunya y las Illes Balears- de las leyes aprobadas definitivamente, que se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. También prestará apoyo lingüístico en documentos en catalán vinculados a la actividad no parlamentaria del Congreso.

Armengol ha subrayado que el convenio permite avanzar en el "reconocimiento, respeto y defensa de la pluralidad lingüística del Estado", mientras que Cabré ha destacado que el acuerdo consolida el catalán como lengua plenamente válida para la expresión jurídica y legislativa.