Caso Koldo
Ábalos dice que ha tenido que jubilarse para poder mantener a su familia y pagar la defensa judicial
Los letrados del Congreso elaboran un informe sobre la compensación que le corresponde al dejar de ser parlamentario, al tratarse de una situación sin precedentes
El exministro y exdiputado del PSOE José Luis Ábalos ha salido al paso de las especulaciones surgidas como consecuencia de su renuncia al acta de diputado -- que permiten al PSOE recuperar un voto para su grupo en el Congreso-- asegurando que ha actuado para poder retirarse y cobrar la jubilación, ya que no le "ha quedado otra" si quiere poder "mantener los compromisos" con su familia y afrontar su defensa en el caso Koldo.
"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado", señala en el mensaje. Con respecto a la compensación que le correspondería como ex parlamentario, se está a la espera de que los letrados del Congreso elaboren un informe al respecto, al tratarse de una situación sin precedentes por haber sido procesado e ingresado en prisión preventiva siendo aún diputado en Cortes, razón por la que fue suspendido.
