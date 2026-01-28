El viento, la lluvia y la nieve de la borrasca Kristin mantienen a España en alerta

La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será "efímera", pero "profunda", y deja este miércoles una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que "podrían dificultar el tráfico".

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, tras explicar que atravesará "rápidamente" la península, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares.

Nombrada por el Servicio Meteorológico de Portugal, "este miércoles estamos bajo la influencia de la borrasca Kristin, pequeña pero muy profunda", formada en las últimas horas frente al país vecino.

Será de vida "efímera" porque el jueves "ya se habrá alejado". Pese a ello, el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y el jueves volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, ha añadido.

Tras Kristin seguirán llegando en los próximos días nuevas borrascas que dejarán lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, con temperaturas más altas el jueves y en descenso en los días siguientes.

La borrasca Kristin pasará por la península de oeste a este dando lugar a rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, "incluso huracanadas".

"En algunos puntos pueden caer objetos de zonas elevadas, así como ramas o árboles", ha advertido del Campo.

La presencia de aire frío dejará nieve en cotas bajas del norte y del centro de la península a partir de unos 600-800 metros aunque la cota irá subiendo por la tarde.

En el sur de Andalucía, las lluvias serán localmente fuertes y persistentes.

El portavoz de la Aemet ha pedido además precaución por el estado de la mar. "Atención al temporal marítimo, que será este miércoles muy importante", ha advertido.

Habrá olas de más de 8 metros en Galicia y más de 6 metros en buena parte del Mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta las costas prácticamente del Estrecho, en Cádiz.

Más de un centenar de vías afectadas

La borrasca ha dejado durante la mañana de este miércoles 150 carreteras afectadas por la nieve, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde es necesario el uso de cadenas en Somosierra (A-1) o la M-607 en Colmenar Viejo, mientras que la lluvia ha dejado intransitable decenas de vías en Extremadura, entre ellas tramos de la autovía de la plata, la A-66, en Cáceres.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su web y en su boletín radiofónico a las 10:45 horas la red principal de carreteras cuenta con dificultades en nueve carreteras.

Destacan la A-66 en Cáceres hacia Salamanca o en la A-50 a su paso por Ávila donde es necesario el uso de cadenas o neumáticos de nieve, también necesarios en la A-1 en La Asperilla y Somosierra, o la A-6, donde a primera hora han quedado embolsados a causa de la nevada decenas de vehículos en la zona de Torrelodone, en tanto que ha quedado prohibido el acceso a camiones pro la M-40 en Montecarmelo.

Las complicaciones por la intensa nevada se han registado tambien en la A 50 en Ávila; en la AP- 61, en Segovia, en el entorno de El Espinar y también entre Brieva y Villacastín, y en la A-66 en Ribaseca (León).

Respecto a la red secundaria se mantienen 19 carreteras cortadas al tráfico (nivel negro) en Andalucía, Castilla y León, Aragón, Asturias, Navarra y Galicia, otras 47 en nivel rojo, es decir es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno o hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados y once cuentan con nivel amarillo que supone un máximo de velocidad a 60 Km/h y circulación cerrada a vehículos pesados.

En total hay más de 4.500 kilómetros afectados por algún nivel de alerta.