El Govern anuncia que mantendrá la rebaja de los billetes del transporte público hasta 2028

El objetivo del Govern en este pleno del Parlament es defender su gestión de la crisis de Rodalies tras una semana de caos en la red de trenes catalana. Pero también ha hecho un intento de rebajar los decibelios de la oposición y hacer una concesión a los usuarios anunciando que mantendrá las rebajas del precio de los billetes hasta el final de la legislatura, eso es, hasta 2028. Se trata de las bonificaciones por las que, en estos momentos, los abonos valen la mitad y la T-Usual de una zona cuesta 22,80 euros mensuales. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, esta medida es fruto de una negociación de la Generalitat con los Comuns, que en los últimos años se han convertido en el martillo pilón para que este descuento no decaiga.

"Mantendremos las bonificaciones en el servicio hasta que acabe la legislatura", ha dejado caer el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, durante una réplica a los Comuns, que han reprochado al Govern que haya tardado en plantarse ante el Ministerio de Transportes por la crisis ferroviaria. Cabe precisar que en estos momentos la Generalitat asume el 30% de la rebaja del coste de los billetes de transportes, mientras que el Estado paga el 20% restante, por lo que puede garantizar el Executiu es que su parte se alargará mientras Salvador Illa sea president durante este mandato. La parte estatal depende de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y a su continuidad.

En plena crisis ferroviaria

En todo caso, los Comuns insisten en que lo pactado es que los billetes cuesten la mitad de su precio, algo que han negociado en las dos últimas semanas Dalmau y Jéssica Albiach mientras el Govern trataba de contener la onda expansiva de la crisis ferroviaria y demoraba la negociación de los presupuestos. Los Comuns insisten en que el abaratar las tarifas del transporte público es una medida "imprescindible" para hacer frente al incremento del coste de la vida y está especialmente justificada ante el desaguisado en Rodalies.

Una usuaria validando el billete de transporte / ELISENDA PONS

La decisión supone también que el Govern recule en su intención, verbalizada, de alargar las bonificaciones solo para los colectivos considerados más vulnerables, bajo el argumento que hacen falta recursos para sostener el transporte público. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, defendió a finales del año pasado que, a excepción de la T-Jove, tenía que empezar a ponerse fecha de caducidad a los descuentos en los billetes de transporte que se activaron en 2022 para fomentar el transporte público a raíz del aumento de precio de los combustibles derivada de la invasión de Ucrania. "Tenemos que hacer números. Ser razonables", argumentó también el president de la Generalitat, Salvador Illa, el pasado 5 de diciembre en el Parlament.

Que el Gobierno de España finalmente prorrogara las bonificaciones y la presión de ERC y de los Comuns para que la Generalitat hiciera lo propio, acabó forzando que los precios rebajados se hayan mantenido este 2026. Y ahora, en plena crisis de Rodalies, queda claro que este debate se da por zanjado hasta las próximas elecciones.